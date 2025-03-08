Başucu nasıl yazılır? TDK'ye göre "baş ucu" birleşik mi, ayrı mı?

Türkçede bazı kelimelerin bitişik bazıların ise ayrı yazımı vardır. Bunlardan biri de "baş ucu" kelimesidir. Başucu kelimesi doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "başucu" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı…