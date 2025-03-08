Başucu nasıl yazılır? TDK'ye göre "baş ucu" birleşik mi, ayrı mı?

Türkçede bazı kelimelerin bitişik bazıların ise ayrı yazımı vardır. Bunlardan biri de "baş ucu" kelimesidir. Başucu kelimesi doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "başucu" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı…
Türkçede bazı kelimelerin bitişik bazıların ise ayrı yazımı vardır. Bunlardan biri de "baş ucu" kelimesidir. Başucu kelimesi doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "başucu" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı…
BAŞUCU NASIL YAZILIR?
"Başucu" kelimesi, birleşik yazılması gereken sözcükler arasındadır. Ayrı yazıldığında yazım hatası olarak değerlendirilir.
✔ Doğru kullanım "başucu"
✖ Yanlış kullanım ise "baş ucu" şeklindedir.
TDK'YE GÖRE "BAŞ UCU" BİTİŞİK Mİ AYRI MI YAZILIR?
TDK'ye göre "başucu" kelimesi bitişik yazılır ve ayrı yazımı yanlıştır.
İki farklı kelimenin birleşmesiyle oluşan bu sözcük, günlük hayatta sıkça kullanılan terimler arasındadır.
Doğru ve etkili bir dil kullanımı için kelimelerin yazım kurallarına uygun şekilde yazılması önemlidir. Bu bağlamda, "başucu" kelimesinin de doğru yazılması gerekir. TDK'ye göre kabul edilen yazım biçimi **"başucu"**dur ve "baş ucu" şeklindeki kullanım hatalıdır.