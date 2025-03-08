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Başucu nasıl yazılır? TDK'ye göre "baş ucu" birleşik mi, ayrı mı?

Dil bilgisi derslerinde, kelimelerin doğru yazımı önemlidir. Özellikle “baş ucu” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasındadır. Peki "baş ucu" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “başucu” doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 14:39 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 14:40
Başucu nasıl yazılır? TDK’ye göre baş ucu birleşik mi, ayrı mı?

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Türkçede bazı kelimelerin bitişik bazıların ise ayrı yazımı vardır. Bunlardan biri de "baş ucu" kelimesidir. Başucu kelimesi doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "başucu" ayrı mı yazılır? İşte doğru yazılışı…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BAŞUCU NASIL YAZILIR?

"Başucu" kelimesi, birleşik yazılması gereken sözcükler arasındadır. Ayrı yazıldığında yazım hatası olarak değerlendirilir.

✔ Doğru kullanım "başucu"

✖ Yanlış kullanım ise "baş ucu" şeklindedir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "BAŞ UCU" BİTİŞİK Mİ AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre "başucu" kelimesi bitişik yazılır ve ayrı yazımı yanlıştır.

İki farklı kelimenin birleşmesiyle oluşan bu sözcük, günlük hayatta sıkça kullanılan terimler arasındadır.

Doğru ve etkili bir dil kullanımı için kelimelerin yazım kurallarına uygun şekilde yazılması önemlidir. Bu bağlamda, "başucu" kelimesinin de doğru yazılması gerekir. TDK'ye göre kabul edilen yazım biçimi **"başucu"**dur ve "baş ucu" şeklindeki kullanım hatalıdır.