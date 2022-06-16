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    • Eğitim
    • 16.06.2022 06:43
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    • 16.06.2022 07:15
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    Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı Meclis'e geliyor! Detaylar ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz" diyerek 2.5 milyon öğrencinin dört gözle beklediği af çalışmasıyla ilgili müjdeyi verdi. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilecek af, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kapsıyor.

    Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı

    2.5 milyon öğrencinin dört gözle beklediği af müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

    Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz" dedi.

    Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsayan öğrenci affı, programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemini yapmayan veya herhangi bir nedenden ötürü okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okullarına geri dönmesini sağlayan affın detayların ulaşıldı.



    Edinilen bilgilere göre disiplin cezasından kendi isteği ile okuldan ayrılana, Erasmus'tan Farabi uygulamasına kadar birçok farklı nedenle okul hayatı yarım kalan ve af bekleyen öğrencilere okullarına geri dönüş kapısı açıldı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıtlarını yenileme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin de bu aftan yararlanması bekleniyor.

        İŞTE AFTAN YARARLANMA KRITERLERİ
        Disiplin cezası
        Kendi isteğiyle okuldan ayrılma
        Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık
        İzinli/Kayıt dondurma
        667 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumunun kapatılması
        Bilimsel hazırlık sınıfında başarısızlık
        Tezinin intihalden dolayı iptal edilmesi
        Azami Sürenin Dolması Nedeniyle İlişik Kesme
        Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişik kesme.

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        Haberler Eğitim Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı Meclis'e geliyor! Detaylar ortaya çıktı
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