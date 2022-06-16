Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı Meclis'e geliyor! Detaylar ortaya çıktı

2.5 milyon öğrencinin dört gözle beklediği af müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz" dedi.
Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsayan öğrenci affı, programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemini yapmayan veya herhangi bir nedenden ötürü okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okullarına geri dönmesini sağlayan affın detayların ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre disiplin cezasından kendi isteği ile okuldan ayrılana, Erasmus'tan Farabi uygulamasına kadar birçok farklı nedenle okul hayatı yarım kalan ve af bekleyen öğrencilere okullarına geri dönüş kapısı açıldı.