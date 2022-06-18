YKS günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, Vapur, tramvay bedava mı? 18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi?

18 Haziran Cumartesi otobüsler ücretsiz mi? YKS günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, Vapur, tramvay bedava mı? soruları gündemde yer alıyor. Bu yıl YKS 18 ve 19 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM tarafından sınava giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürürken son dakika açıklama geldi. Buna göre Ankara'da hafta sonu 2 gün adaylara, velilere ve sınav görevlilerine EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetleri ücretsiz olacak. Peki İstanbul'da toplu taşıma 18 Haziran Cumartesi günü ve 19 Haziran Pazar günü bedava mı?