YKS sınav sonuçları için araştırmalar hızlandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci TYT-AYT ve YDT sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih dönemi ne zaman? İşte merak edilenler...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2023 tercihleri için tarihler henüz belli değil. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden tercih tarihlerini duyuracak.