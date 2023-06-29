YKS sınav sonuçları için araştırmalar hızlandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci TYT-AYT ve YDT sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih dönemi ne zaman? İşte merak edilenler...