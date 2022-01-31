Bakan açıklama yaptı! Şubat'ta T.C'sinin sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlara 850 TL - 2.550 TL para yatırılacak! Ödemeler başlıyor...

Ön lisans, lisans, yükseklisans ve doktora yapan milyonlarca kişi kredi ve burslardan yararlanıyor. Her ay öğrencilerin T.C kimlik numarasına göre ödemeler yapılırken, şubat ayına gelinmesiyle birlikte kredi ve burslar hakkında araştırmalar hızlandı. Nakit destek ödemeleri hakkında son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2022 yılında kredi ve burs ödemeleri 850 TL, 1700 TL ve 2 bin 550 TL şeklinde yapılacak. İşte detaylı bilgiler...
EN AZ 850 TL ÖDENECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her ay üniversitelerin ön lisans ve lisansta okuyan öğrencilerine aylık 850 lira burs ve kredi ödeniyor. yüksek lisans öğrencileri ise 1700 lira ödeme alıyor. Doktora yapanlara da 2 bin 550 lira ödeniyor. Bu ödemeler geçtiğimiz yıl 650-1300-1950 TL şeklindeydi.
Bu ödemeleri alan kişilerin banka hesapları ise daha önceden bildirdikleri veya açtıkları hesaplara olurken destek ödemelerinin yapılacağı ifade edildi. ve bu ödemeler T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yapılıyor. Ödemeler en az 850 lira olurken en fazla 2.550 lira oluyor. Ayrıca ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı da paylaşıldı.
BAKAN AÇIKLAMA YAPTI
Konu ile ilgili olarak Ocak ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleriyle ilgili bir duyuru yapılarak ödemelerin yapıldığı belirtilmiş ve Şubat ayı için de aynı tarihlerde ödeme yapılacağı ifade edilirken bu ödemeler 10 Ocak itibari ile paylaşıldı. Bakan Kasapoğlu bir açıklama yaparak bu ödemelerin 6 Ocak'ta başladığını ve 10 Ocak'ta tamamlandığını belirterek T. C. Kimlik Numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde ödendiğini bildir. Bu kapsamda Şubat ayı ödemeleri de Ocak ayı tarihleri gibi olacak ve aynı günlerde ödenecek.