Bakan açıklama yaptı! Şubat'ta T.C'sinin sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlara 850 TL - 2.550 TL para yatırılacak! Ödemeler başlıyor...

EN AZ 850 TL ÖDENECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her ay üniversitelerin ön lisans ve lisansta okuyan öğrencilerine aylık 850 lira burs ve kredi ödeniyor. yüksek lisans öğrencileri ise 1700 lira ödeme alıyor. Doktora yapanlara da 2 bin 550 lira ödeniyor. Bu ödemeler geçtiğimiz yıl 650-1300-1950 TL şeklindeydi.

Bu ödemeleri alan kişilerin banka hesapları ise daha önceden bildirdikleri veya açtıkları hesaplara olurken destek ödemelerinin yapılacağı ifade edildi. ve bu ödemeler T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yapılıyor. Ödemeler en az 850 lira olurken en fazla 2.550 lira oluyor. Ayrıca ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı da paylaşıldı.