Bahar dönemi ne zaman başlıyor? Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze ve uzaktan eğitim...

Üniversitelerde güz dönemi eğitiminin sona ermesiyle birlikte gözler bahar döneminin başlayacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler bu kapsamda üniversiteleri tarafından yapılacak açıklamaları heyecanla bekliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açıllacak? Bahar dönemi ne zaman başlıyor? Yüz yüze ve uzaktan eğitim mi olacak? İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin akademik takvimlerine göre, bahar dönemlerinin tek tek duyurulacak. Bu kapsamda öğrencilerin üniversitelerin resmi sitelerini takip etmesi gerekiyor.
İŞTE ONLINE EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER
İstanbul Tenik Üniversitesi (Güz yarıyılı sonuna kadar kadar hibrit eğitime geçti)
Koç Üniversitesi (Tıp ve Hukuk Fak. hariç tüm derslerin online düzenlenmesi kararı aldı)
Gedik Üniversitesi ( 12. haftadan itibaren teorik derslerin çevrim içi yapılmasına karar verdi)
Beykent Üniversitesi ( Tıp ve Diş Hekimliği Fak. hariç ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarının çevrim içi yapılacağını duyurdu)
Haliç Üniversitesi ( Teorik derslerin online yapılması, uygulamalı derslerin ve stajların yüz yüze yapılması kararı alındı)