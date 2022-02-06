2. dönem okullar ne zaman kapanacak? Bugün okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü? 2022 MEB takvimi...

15 tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve velileri vaka sayılarının artmasıyla birlikte sömestr takviminde bi değişiklik olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. 2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda yarı yıl tatili 21 Ocak'ta başlamıştı. Tatilin uzayıp uzamayacağı hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamada bulundu. Peki, bugün okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü? 2. dönem okullar ne zaman kapanacak? 2022 MEB takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam edecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.