15 tatil uzatıldı mı sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, ikinci dönemin ne zaman başlayacağı öğrencilerin merak ettiği sorulardan birisi oluyor. Peki, 15 tatil uzatıldı mı, uzuyor mu? 15 tatil ne zaman bitiyor? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...