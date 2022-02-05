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    • Eğitim
    • 05.02.2022 14:25
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    • 05.02.2022 14:25
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    15 tatil uzatıldı mı, uzuyor mu? 15 tatil ne zaman bitiyor? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, ne zaman açılacak?

    Milyonlarca öğrenci 15 tatilin ne zaman biteceğini araştırıyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, ikinci dönemin ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından araştırıyor. Bu kapsamda yarıyıl tatilinin biteceği gün merak konusu oldu. Peki, 15 tatil uzatıldı mı, uzuyor mu? 15 tatil ne zaman bitiyor? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

    Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

    15 tatil uzatıldı mı sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, ikinci dönemin ne zaman başlayacağı öğrencilerin merak ettiği sorulardan birisi oluyor. Peki, 15 tatil uzatıldı mı, uzuyor mu? 15 tatil ne zaman bitiyor? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

    15 TATİL UZATILDI MI?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." dedi.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.

    Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

        İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        MEB takvimine göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapılacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek.
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        Haberler Eğitim 15 tatil uzatıldı mı, uzuyor mu? 15 tatil ne zaman bitiyor? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, ne zaman açılacak?
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