15 tatil uzatıldı mı sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, ikinci dönemin ne zaman başlayacağı öğrencilerin merak ettiği sorulardan birisi oluyor. Peki, 15 tatil uzatıldı mı, uzuyor mu? 15 tatil ne zaman bitiyor? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...
15 TATİL UZATILDI MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." dedi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.
Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.