AYT'de yeni kalem ve silgi verilecek mi? AYT kaç soru kaç dk? 18 dakika kaç saat? Sınavdan en erken kaçta çıkılır? AYT bitiş saati

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

TYT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Üniversite sınavı YKS'nin ilk adımı olan TYT sınavı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleşiyor. ÖSYM genelde TYT sınav soruları ve cevap anahtarını sınav günü ya da bir sonraki gün yayımlıyor.

10 gün erişim sağlanabilen sistemde sınava girmeyen adaylar için soru ve cevapların bir kısmı açık olacak.

Örnek bir kitapçık ve cevap anahtarı şeklinde yayımlanacak TYT sınav soruları ve cevapları Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Biyoloji, Kimya, Fizik dersleri özelinde kontrol edilebilecek.

TYT soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.