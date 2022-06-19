AYT'de yeni kalem ve silgi verilecek mi? AYT kaç soru kaç dk? 18 dakika kaç saat? Sınavdan en erken kaçta çıkılır? AYT bitiş saati

AYT'de yeni kalem ve silgi verilecek mi? AYT kaç soru kaç dk? 18 dakika kaç saat? Sınavdan en erken kaçta çıkılır? soruları YKS adaylarının gündeminde yer alıyor. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen AYT sınavına az bir süre kala adaylar bir çok soruya yanıt arıyor. İşte AYT hakkında bilinmesi gerekenler...
AYT'DE YENİ KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
AYT'de adaylara yeniden kalem ve silgi verilecek.
AYT KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
AYT oturumu 19 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.
180 DAKİKA KAÇ SAAT?
180 dakika 3 saat yapmaktadır.
AYT'DEN EN ERKEN KAÇTA ÇIKABİLİRİZ?
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan KPDS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.