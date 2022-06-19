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    • Eğitim
    • 19.06.2022 08:45
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    • 19.06.2022 08:45
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    AYT'de yeni kalem ve silgi verilecek mi? AYT kaç soru kaç dk? 18 dakika kaç saat? Sınavdan en erken kaçta çıkılır? AYT bitiş saati

    YKS'nin 2. oturumu olan AYT 19 Haziran Pazar yani bugün uygulanacak. Adaylar hayallerindeki üniversite ve bölümü kazanmak için YKS'nin ikinci adımı olan Alan Yeterlilik Testine katılacak. İnternet arama motorlarında sabah saatlerinden itibaren AYT hakkında araştırmalar başladı. Peki AYT'de yeni kalem ve silgi verilecek mi? AYT kaç soru kaç dk? 18 dakika kaç saat? Sınavdan en erken kaçta çıkılır? İşte AYT bitiş saati...

    AYT’DE YENİ KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

    AYT'de yeni kalem ve silgi verilecek mi? AYT kaç soru kaç dk? 18 dakika kaç saat? Sınavdan en erken kaçta çıkılır? soruları YKS adaylarının gündeminde yer alıyor. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen AYT sınavına az bir süre kala adaylar bir çok soruya yanıt arıyor. İşte AYT hakkında bilinmesi gerekenler...

    AYT'DE YENİ KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

    AYT'de adaylara yeniden kalem ve silgi verilecek.

    AYT KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

    AYT oturumu 19 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.

    180 DAKİKA KAÇ SAAT?

    180 dakika 3 saat yapmaktadır.

    AYT'DEN EN ERKEN KAÇTA ÇIKABİLİRİZ?

    Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan KPDS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        TYT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Üniversite sınavı YKS'nin ilk adımı olan TYT sınavı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleşiyor. ÖSYM genelde TYT sınav soruları ve cevap anahtarını sınav günü ya da bir sonraki gün yayımlıyor.

        10 gün erişim sağlanabilen sistemde sınava girmeyen adaylar için soru ve cevapların bir kısmı açık olacak.

        Örnek bir kitapçık ve cevap anahtarı şeklinde yayımlanacak TYT sınav soruları ve cevapları Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Biyoloji, Kimya, Fizik dersleri özelinde kontrol edilebilecek.

        TYT soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.
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        Haberler Eğitim AYT'de yeni kalem ve silgi verilecek mi? AYT kaç soru kaç dk? 18 dakika kaç saat? Sınavdan en erken kaçta çıkılır? AYT bitiş saati
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