2022 AYT giriş çıkış saati! YKS AYT kaç dakika sürecek, kaçta bitecek? 19 Haziran 2022 YKS AYT kapıları ne zaman açılacak?

YKS AYT kaç dakika sorusunu sınav heyecanı yaşayan öğrenciler yanıt arıyor. Sınava doğru zamanda yetişmek isteyen öğrenciler YKS'de kapılar kaçta kapanacak sorusunun cevabını merak ediyor. YKS sınav giriş çıkış saatleri gündem oldu. ÖSYM'nin 2022 Sınav Takvimine göre, bu yıl YKS tarihleri 18-19 Haziran 2022 olarak belirlendi. Sınavın ilk oturumu olan TYT gerçekleşti. Şimdi sırada AYT ve YDT var. Bu gelişmenin ardından 2022 AYT üniversite sınavı kaç dakika sürecek sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler ve refakatçileri bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, 19 Haziran 2022 YKS AYT kapıları ne zaman açılacak? 2022 AYT giriş çıkış saati kaç? YKS AYT kaç dakika sürecek, kaçta bitecek? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI
ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
ÖSYM UYARDI: SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!
2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.