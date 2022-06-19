AYT'DE EŞİT AĞIRLIKÇILAR, SAYISALCILAR, SÖZELCİLER NE ÇÖZECEK? AYT edebiyat, tarih son tekrar PDF! AYT ne zaman bitecek?

AYT'de eşit ağırlıkçılar, sayısalcılar, sözelciler ne çözecek? AYT edebiyat, tarih son tekrar PDF! AYT ne zaman bitecek? sınava sayılı dakikalar kala internet arama motorlarında sıklıkla araştırılır oldu.
AYT'DE EŞİT AĞIRLIKÇILAR, SAYISALCILAR, SÖZELCİLER NE ÇÖZECEK?
Eşit ağırlık puan türünden tercih yapmayı düşünen adaylar AYT'de Edebiyat, Matematik, Cöğrafya1 ve Tarih1 testlerini çözecekler. Sözel bölümü öğrencileri SÖZ puan türü için AYT oturumunda Edebiyat – Sosyal Bilimler I ve Sosyal Bilimler II testlerini çözecekler. Sayısal bölümü öğrencileri, SAY puan türü için AYT oturumunda Matematik ve Fen Bilimleri testlerini çözecekler.
AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
AYT 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Alan Yeterlilik Testi 180 dakika sürecek.
AYT soru dağılımı şöyle;
👉AYT Edebiyat Konuları 2022
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Destan Dönemi Türk Edebiyatı
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
👉AYT Geometri Konuları 2022
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
Dönüşümlerle Geometri
Trigonometri
Çemberin Analitiği