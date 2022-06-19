AYT'DE EŞİT AĞIRLIKÇILAR, SAYISALCILAR, SÖZELCİLER NE ÇÖZECEK? AYT edebiyat, tarih son tekrar PDF! AYT ne zaman bitecek?

👉AYT Coğrafya Konuları 2022

Şehirlerin Fonksiyonları

Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Türkiye'de Ekonomik Faaliyetler

Nüfus

Uluslararası Ulaşım Hatları

Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve İnsan

Doğal Afetler

👉AYT Felsefe Konuları 2022

Felsefe'nin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

👉AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2022

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

İslam Düşüncesinde Tasavvu

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler

Hazreti Muhammed

Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları

👉AYT Fizik Konuları 2022

Vektörler

Bağıl Hareket

Newton'ın Hareket Yasaları

Sabit İvmeli Hareket

Atışlar

Enerji ve Hareket

İtme ve Çizgisel Momentum

Tork-Denge-Ağırlık Merkezi

Basit Makineler

Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş

Paralel Levhalar ve Sığa

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Alternatif Akım ve Transformatörler

Çembersel Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Radyoaktivite

Modern Fizik

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları