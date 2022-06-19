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    • Eğitim
    • 19.06.2022 09:17
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    • 19.06.2022 09:24
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    AYT'DE EŞİT AĞIRLIKÇILAR, SAYISALCILAR, SÖZELCİLER NE ÇÖZECEK? AYT edebiyat, tarih son tekrar PDF! AYT ne zaman bitecek?

    AYT oturumunun başlamasına çok az bir zaman dilimi kaldı. TYT oturumunun ardından bugün binlere aday YKS'nin ikinci adımı olan Alan Yeterlilik Testinden sorular çözecek. TYT'den çıkanlar AYT hakkında araştırmalara koyuldu. Sayısalcılar, sözelciler ve eşit ağırlıkçılar bugünkü sınavda ne çözeceklerini merak ediyor. Peki AYT'de eşit ağırlıkçılar, sayısalcılar, sözelciler ne çözecek? AYT edebiyat, tarih son tekrar PDF! AYT ne zaman bitecek?

    AYT’de eşit ağırlıkçılar, sayısalcılar, sözelciler ne çözecek?

    AYT'de eşit ağırlıkçılar, sayısalcılar, sözelciler ne çözecek? AYT edebiyat, tarih son tekrar PDF! AYT ne zaman bitecek? sınava sayılı dakikalar kala internet arama motorlarında sıklıkla araştırılır oldu.

    AYT'DE EŞİT AĞIRLIKÇILAR, SAYISALCILAR, SÖZELCİLER NE ÇÖZECEK?

    Eşit ağırlık puan türünden tercih yapmayı düşünen adaylar AYT'de Edebiyat, Matematik, Cöğrafya1 ve Tarih1 testlerini çözecekler. Sözel bölümü öğrencileri SÖZ puan türü için AYT oturumunda Edebiyat – Sosyal Bilimler I ve Sosyal Bilimler II testlerini çözecekler. Sayısal bölümü öğrencileri, SAY puan türü için AYT oturumunda Matematik ve Fen Bilimleri testlerini çözecekler.

    AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

    AYT 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Alan Yeterlilik Testi 180 dakika sürecek.

    AYT soru dağılımı şöyle;

    👉AYT Edebiyat Konuları 2022

    Güzel Sanatlar ve Edebiyat
    Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
    Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
    Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
    Tarih İçinde Türk Edebiyatı
    Destan Dönemi Türk Edebiyatı
    İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
    Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
    Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
    Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
    Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
    Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
    Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
    Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
    Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

    👉AYT Geometri Konuları 2022

    Doğruda ve Üçgende Açılar
    Dik ve Özel Üçgenler
    Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
    İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
    Üçgende Alanlar
    Üçgende Açıortay Bağıntıları
    Üçgende Kenarortay Bağıntıları
    Üçgende Eşlik ve Benzerlik
    Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
    Çokgenler
    Dörtgenler
    Yamuk
    Paralelkenar
    Eşkenar Dörtgen – Deltoid
    Dikdörtgen
    Çemberde Açılar
    Çemberde Uzunluk
    Daire
    Prizmalar
    Piramitler
    Küre
    Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
    Doğrunun Analitiği
    Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
    Dönüşümlerle Geometri
    Trigonometri
    Çemberin Analitiği

        👉AYT Matematik Konuları 2022

        Temel Kavramlar
        Sayı Basamakları
        Rasyonel Sayılar
        Ondalıklı Sayılar
        Basit Eşitsizlikler
        Mutlak Değer
        Üslü Sayılar
        Köklü Sayılar
        Çarpanlara Ayırma
        Denklem Çözme
        Oran-Orantı
        Problemler
        Kümeler
        Fonksiyonlar
        Permütasyon
        Kombinasyon
        Binom
        Olasılık
        İstatistik
        Dereceden Denklemler
        Karmaşık Sayılar
        Parabol
        Polinomlar
        Mantık
        Eşitsizlikler
        Logaritma
        Diziler
        Seriler
        Limit ve Süreklilik
        Türev
        İntegral

        👉AYT Tarih Konuları 2022

        Tarih Bilimi
        Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
        İlk Türk Devletleri
        İslam Tarihi ve Uygarlığı
        Türk-İslam Devletleri
        Türkiye Tarihi
        Beylikten Devlete (1300-1453)
        Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
        Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
        Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
        En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
        1881'den 1919'a Mustafa Kemal
        Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
        Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
        Türk İnkılabı
        Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
        Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
        Atatürk'ün Ölümü
        Yüzyılın Başlarında Dünya
        İkinci Dünya Savaşı
        Soğuk Savaş Dönemi
        Yumuşama Dönemi ve Sonrası
        Küreselleşen Dünya
        Türklerde Devlet Teşkilatı
        Türklerde Toplum Yapısı
        Türklerde Hukuk
        Türklerde Ekonomi
        Türklerde Eğitim
        Türklerde Sanat

        👉AYT Coğrafya Konuları 2022

        Şehirlerin Fonksiyonları
        Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
        Ekonomik Faaliyetler
        Türkiye'de Ekonomik Faaliyetler
        Nüfus
        Uluslararası Ulaşım Hatları
        Bölgeler ve Ülkeler
        Çevre ve İnsan
        Doğal Afetler

        👉AYT Felsefe Konuları 2022

        Felsefe'nin Alanı
        Bilgi Felsefesi
        Bilim Felsefesi
        Varlık Felsefesi
        Ahlak Felsefesi
        Siyaset Felsefesi
        Sanat Felsefesi
        Din Felsefesi

        👉AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2022

        Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması
        İnsan ve Din
        İslam ve İbadetler
        İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
        Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
        İslam ve Bilim, Estetik, Barış
        Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
        İslam Düşüncesinde Tasavvu
        Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
        Hazreti Muhammed
        Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları

        👉AYT Fizik Konuları 2022

        Vektörler
        Bağıl Hareket
        Newton'ın Hareket Yasaları
        Sabit İvmeli Hareket
        Atışlar
        Enerji ve Hareket
        İtme ve Çizgisel Momentum
        Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
        Basit Makineler
        Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
        Paralel Levhalar ve Sığa
        Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
        Alternatif Akım ve Transformatörler
        Çembersel Hareket
        Basit Harmonik Hareket
        Dalga Mekaniği
        Atom Modelleri
        Büyük Patlama ve Radyoaktivite
        Modern Fizik
        Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

        👉AYT Kimya Konuları 2022

        Kuantum Sayıları
        Elektron Dizilimi
        Periyodik Özellik
        Gazlar
        Çözeltilerde Derişim
        Koligatif Özellikler
        Çözünürlük
        Kimyasal Tepkimelerde Enerji
        Kimyasal Tepkimelerde Hız
        Kimyasal Denge
        Asit-Baz Dengesi
        Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
        Redoks
        Piller
        Elektroliz
        Karbon Kimyasına Giriş
        Hidrokarbonlar
        Alkoller ve Eterler
        Karbonil Bileşikleri
        Karboksilik Asitler ve Esterler
        Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

        👉AYT Biyoloji Konuları 2022

        Sinir Sistemi
        Endokrin Sistem
        Duyu Organları
        Destek ve Hareket Sistemi
        Sindirim Sistemi
        Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
        Solunum Sistemi
        Boşaltım Sistemi
        Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
        Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
        Genetik Şifre-Protein Sentezi
        Fotosentez – Kemosentez
        Hücresel Solunum
        Bitki Biyolojisi
        Canlılar ve Çevre
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        Haberler Eğitim AYT'DE EŞİT AĞIRLIKÇILAR, SAYISALCILAR, SÖZELCİLER NE ÇÖZECEK? AYT edebiyat, tarih son tekrar PDF! AYT ne zaman bitecek?
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