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    • Eğitim
    • 15.01.2022 09:06
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    • 15.01.2022 09:06
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    AUZEF telafi (bütünleme) sınavları online mi, yüz yüze mi? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

    Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sınavlar online yani uzaktan bilgisayar ortamında gerçekleştirilmişti. Normalleşmeye geçilmesiyle birlikte sınavlar da yüz yüze yapılmaya başlanmıştı. Ancak yeni varyantın görülmesi üzerine öğrenciler bundan sonraki sınavların nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF telafi (bütünleme) sınavları online mi, yüz yüze mi? sorularının yanıtları sınava az bir süre kala yoğun olarak araştırılıyor. İşte AUZEF bütünleme sınavları hakkında son dakika gelişmeler...

    AUZEF sınavları başlıyor dikkat!

    AUZEF telafi sınavları başlıyor... Binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınav hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarının ne zaman yapılacağı, yüz yüze olup olmayacağı ve giriş belgelerinin yayımlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF telafi (bütünleme) sınavları online mi, yüz yüze mi? İşte yanıtları...

    AUZEF SINAV TAKVİMİ 2022: BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF telafi (bütünleme) sınavları 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak.

    Bahar dönemi ara sınavları: 16-17 Nisan 2022

    Bahar dönemi finalleri: 4-5 Haziran 2022

    AUZEF bahar dönemi telafi sınavları: 02 - 03 Temmuz 2022

    AUZEF üç ders sınavları: 24 Temmuz 2022

    AUZEF TELAFİ SINAVLARI ONLİNE Mİ YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

    İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada ''2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır.'' denildi.

    SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    AUZEF bütünleme - telafi sınav yerleri henüz açıklanmadı. Giriş belgeleri yayımlandığında aşağıdaki link üzerinden sınav yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

    AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
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    Haberler Eğitim AUZEF telafi (bütünleme) sınavları online mi, yüz yüze mi? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?
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