AUZEF telafi (bütünleme) sınavları online mi, yüz yüze mi? AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

AUZEF telafi sınavları başlıyor... Binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınav hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarının ne zaman yapılacağı, yüz yüze olup olmayacağı ve giriş belgelerinin yayımlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF telafi (bütünleme) sınavları online mi, yüz yüze mi? İşte yanıtları...