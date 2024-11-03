AUZEF SORU VE CEVAP ANAHTARI 3 KASIM 2024 | AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama...

2024-2025 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından duyurulmuştu. Sınavlar 2 Kasım Cumartesi ve 3 Kasım Pazar günleri gerçekleştirildi.
2024-2025 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından duyurulmuştu. Sınavlar 2 Kasım Cumartesi ve 3 Kasım Pazar günleri gerçekleştirildi.
AUZEF Soruları ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanır?
AUZEF sınavlarına ait sorular ve cevap anahtarlarının sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçları ile ilgili gelişmeleri dikkatle takip etmeli.
AUZEF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak, Nasıl Öğrenilir?
AUZEF sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde açıklanması planlanıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama yapıldığında, detayları haberimizde bulabileceksiniz.
Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Sınav sonuçları, öncelikle auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilir. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler. Sonrasında notlar, AKSİS sistemine aktarılacak. Vize ve final sınavlarının her ikisi de açıklandıktan sonra notlar, harf notu olarak işlenir.
AUZEF Sınavları Nasıl Değerlendirilir?
Öğrenciler, ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumlu tutulurlar. Örneğin, 14 üniteden oluşan bir ders için ilk 7 ünite, 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6 ünite, ve 10 üniteden oluşan bir ders için ilk 5 ünite üzerinden sorular sorulmaktadır.
Sınavda, her ders için genellikle 20 çoktan seçmeli soru bulunmaktadır ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında, dört yanlış cevap bir doğru cevabı eksiltirken, her yanlış cevap için toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir. Uzaktan öğretim programlarında ise başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ayrıca, ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının etkisi ise %70 olarak belirlenmiştir.