SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

AUZEF SORU VE CEVAP ANAHTARI 3 KASIM 2024 | AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen 2024 güz dönemi vize sınavları, katılımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Adaylar sınav puanlarını hesaplamak için 2024 AUZEF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ile ortalama puanlarını öğrenmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 12:04 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 12:04
AUZEF SORU VE CEVAP ANAHTARI 3 KASIM 2024 | AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024-2025 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılı AUZEF ara (vize) sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından duyurulmuştu. Sınavlar 2 Kasım Cumartesi ve 3 Kasım Pazar günleri gerçekleştirildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AUZEF Soruları ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanır?

AUZEF sınavlarına ait sorular ve cevap anahtarlarının sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçları ile ilgili gelişmeleri dikkatle takip etmeli.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AUZEF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak, Nasıl Öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde açıklanması planlanıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama yapıldığında, detayları haberimizde bulabileceksiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Sınav sonuçları, öncelikle auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilir. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler. Sonrasında notlar, AKSİS sistemine aktarılacak. Vize ve final sınavlarının her ikisi de açıklandıktan sonra notlar, harf notu olarak işlenir.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AUZEF Sınavları Nasıl Değerlendirilir?

Öğrenciler, ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumlu tutulurlar. Örneğin, 14 üniteden oluşan bir ders için ilk 7 ünite, 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6 ünite, ve 10 üniteden oluşan bir ders için ilk 5 ünite üzerinden sorular sorulmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınavda, her ders için genellikle 20 çoktan seçmeli soru bulunmaktadır ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında, dört yanlış cevap bir doğru cevabı eksiltirken, her yanlış cevap için toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir. Uzaktan öğretim programlarında ise başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ayrıca, ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının etkisi ise %70 olarak belirlenmiştir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu tam gaz! Kurultay tamtamları... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun ’Özel’ hedefi
CHP’li belediyelerdeki işçiler greve gitti! İstanbul’da 90 esintileri Kartal’da çöp dağları oluştu: Nefes alamıyoruz, mikrop soluyoruz
3 Kasım 2002! AK Parti’nin iktidara gelişinin üzerinden 22 yıl geçti! Başkan Erdoğan liderliğinde zaferlerle dolu yolculuk!
Emekliye 2024’te maaş farkı: Belirsizlik kalktı dilekçe için doğru zaman! Bu yıl neden avantajlı? Maaş hesabında neler kullanılıyor?
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı! Soğuk, yağmur, kar geliyor! Pastırma sıcaklarını bu sene unutun
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldürüp Feriköy mezarlığına gömen Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Kız çocuğunu ben öldürdüm
EMEKLİYE-MEMURA DENGELEME ZAMMI! 4 aylık veri belli oluyor: SSK, Bağ-Kur 2025 maaş zammı %20 mi olacak?
Mütefekkir Sadık Albayrak ’Son Devir Osmanlı Uleması’nı anlattı! Yeniden uyanışın öncüsü Erdoğan... Çocuklarımla bu uzun yolda yanındayım
CHP’li İBB’den Gezi Parkı ve Gülhane’de doğa katliamı: Asırlık ağaçları köklerinden kestiler: Memleketi yangın yeri yapanların gerçek yüzü
Bakırköy’de İETT dehşeti! Kazaya müdahale eden trafik ekibine çarptı... 1 polis şehit
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: ’JR Özer’ler WhatsApp’tan talimat yağdırmış
AK Parti’de il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu! Gözler 9 Kasım’da: Başkan Erdoğan da katılacak
İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan imzaladı! Atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı I Birçok kurum ve kuruluşta görev değişikleri
SON DAKİKA