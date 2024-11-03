AUZEF SORU VE CEVAP ANAHTARI 3 KASIM 2024 | AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama...

Sınav sonuçları, öncelikle auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilir. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler. Sonrasında notlar, AKSİS sistemine aktarılacak. Vize ve final sınavlarının her ikisi de açıklandıktan sonra notlar, harf notu olarak işlenir.

Öğrenciler, ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumlu tutulurlar. Örneğin, 14 üniteden oluşan bir ders için ilk 7 ünite, 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6 ünite, ve 10 üniteden oluşan bir ders için ilk 5 ünite üzerinden sorular sorulmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)

Sınavda, her ders için genellikle 20 çoktan seçmeli soru bulunmaktadır ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında, dört yanlış cevap bir doğru cevabı eksiltirken, her yanlış cevap için toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir. Uzaktan öğretim programlarında ise başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ayrıca, ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının etkisi ise %70 olarak belirlenmiştir.