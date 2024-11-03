YDS/2 sonuçları ne zaman 2024? YDS puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Geçerlilik süresi ne?

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 3 Kasım 2024 tarihinde ülke genelinde ve yurt dışında birçok merkezde yapıldı. Adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçen sınav, Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında Lefkoşa ile Bişkek'te, toplamda 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi.
(Takvim Foto Arşiv)
YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-YDS/2 sınav sonuçları, 22 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.
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(Takvim Foto Arşiv)
YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?
YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.