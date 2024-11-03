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YDS/2 sonuçları ne zaman 2024? YDS puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Geçerlilik süresi ne?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 2024 yılı için ikinci kez düzenlendi. Adayların yabancı dildeki yeterliliklerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen bu sınav, birçok alanda başvuru yapacak adaylar için büyük önem taşıyor. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman 2024? YDS puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Geçerlilik süresi ne? İşte sınava dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 12:41 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 12:41
YDS/2 sonuçları ne zaman 2024? YDS puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Geçerlilik süresi ne?

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Bu yıl ikincisi düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 3 Kasım 2024 tarihinde ülke genelinde ve yurt dışında birçok merkezde yapıldı. Adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçen sınav, Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında Lefkoşa ile Bişkek'te, toplamda 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-YDS/2 sınav sonuçları, 22 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YDS Kaç Yıl Geçerli Sayılır?

Üniversite okumak ve bunu yabancı dil üzerinden gerçekleştirebilmek için YDS sınavına girilmektedir. Başta İngilizce öğretmeni olmak üzere birçok farklı dil üzerinden yapılan bu sınav doğrultusunda, öğrenciler her sene sınava girer. Sonuçların açıklanması ile beraber pek çok öğrenci YDS puanının kaç yıl geçerli olduğunu merak ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Özellikle dil tazminatı için YDS üzerinden elde ettikleri puanı kullanmak isteyen birçok öğrenci adına, bu puanı 5 yıl süreyle geçerli olduğunu söylemek mümkün. Diğer Üniversite sınavlarına göre YDS daha uzun süreli kullanım imkanı tanımaktadır. ÖSYM mevzuatı üzerinden bakıldığı zaman, geçerli olan birçok farklı kurum adına YDS puanı 5 yıl boyunca kullanılabilmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aynı zamanda bu durum kurumları mevzuatı içerisindeki geçerlilik süresine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yani bazı kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresini belirleme hakkına sahiptir. Ancak standart olarak ÖSYM tarafından belirlenen süre 5 yıl olarak ön plana çıkıyor. Sınav sonuçlarına ilişkin kılavuzda yer alan bu süre doğrultusunda, birçok öğrenci farklı yıllarda daha önce elde ettikleri puanı 5 yıl boyunca kullanabilmektedir. Yani 5 yıl boyunca 5 defa hakları olduğunu söylemek mümkün. Tabii ayrıca öğrenciler dilerlerse bu 5 yıl içerisinde sınava girebilirler. Ancak bir önceki puan hakkı iptal olur ve en son elde edilen puan geçerli olur.

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