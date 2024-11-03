YDS/2 sonuçları ne zaman 2024? YDS puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Geçerlilik süresi ne?

(Takvim Foto Arşiv) YDS Kaç Yıl Geçerli Sayılır?



Üniversite okumak ve bunu yabancı dil üzerinden gerçekleştirebilmek için YDS sınavına girilmektedir. Başta İngilizce öğretmeni olmak üzere birçok farklı dil üzerinden yapılan bu sınav doğrultusunda, öğrenciler her sene sınava girer. Sonuçların açıklanması ile beraber pek çok öğrenci YDS puanının kaç yıl geçerli olduğunu merak ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)



Özellikle dil tazminatı için YDS üzerinden elde ettikleri puanı kullanmak isteyen birçok öğrenci adına, bu puanı 5 yıl süreyle geçerli olduğunu söylemek mümkün. Diğer Üniversite sınavlarına göre YDS daha uzun süreli kullanım imkanı tanımaktadır. ÖSYM mevzuatı üzerinden bakıldığı zaman, geçerli olan birçok farklı kurum adına YDS puanı 5 yıl boyunca kullanılabilmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)



Aynı zamanda bu durum kurumları mevzuatı içerisindeki geçerlilik süresine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yani bazı kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresini belirleme hakkına sahiptir. Ancak standart olarak ÖSYM tarafından belirlenen süre 5 yıl olarak ön plana çıkıyor. Sınav sonuçlarına ilişkin kılavuzda yer alan bu süre doğrultusunda, birçok öğrenci farklı yıllarda daha önce elde ettikleri puanı 5 yıl boyunca kullanabilmektedir. Yani 5 yıl boyunca 5 defa hakları olduğunu söylemek mümkün. Tabii ayrıca öğrenciler dilerlerse bu 5 yıl içerisinde sınava girebilirler. Ancak bir önceki puan hakkı iptal olur ve en son elde edilen puan geçerli olur.