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Ara tatilin 5 günde biteceğini düşünen öğrencilere müjde, +2 gün! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Ara tatil ne zaman başlayıp ne zaman biteceği son günlerde milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Hem öğretmenler hem öğrenciler için açıklamalar peş peşe geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 yılı tatil takvimini yayımladı. Takvime göre 1. ve 2. dönemin tüm tatil tarihleri netleşti. Ancak hafta sonları da hesaba katılınca uzunca bir tatil öğrencileri beklemiş oluyor. Peki ara tatil kaç gün sürecek? Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları ve sıkça araştırılan soruların yanıtları...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 08:45 Güncelleme 15 Kasım 2023, 09:37
Ara tatilin 5 günde biteceğini düşünen öğrencilere müjde, +2 gün! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Öğrencilere güzel haber geldi. 1. dönemin ilk ara tatili Kasım ayında uygulanıyor. Resmi tatil takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım'da başlayacak. Ancak resmi olarak hesaplanmayan hafta sonu tatilleri öğrencileri heyecanlandırmaya yetti. Ara tatil mesajı veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. '' dedi. Bakan Tekin ayrıca öğretmenler için de ''Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. '' açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

ARA TATİLİN CUMA GÜNÜ BİTECEĞİNİ DÜŞÜNEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

MEB takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp 17 Kasım Cuma günü bitiyor. Ancak 4 günlük hafta sonunun da hesaba katılmasıyla öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış oluyor.

BAKAN TEKİN'DEN ARA TATİL MESAJI

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci ara tatil dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, mesajında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:



"Sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara dönem tatiliniz bugün başladı. Tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Kendinizi geliştirmek için kütüphanelerde zamanınızı değerlendirin, yaşadığınız bölgenin tarihî ve doğal güzellikleri ile tanışın, size yeni kapılar aralayabilecek farklı etkinliklere iştirak edin. Öğrenmenin asla sınırı yok, her zaman yeni şeyler öğrenebilmenin sırlarını keşfedin."

Tekin, mesajında öğretmenlere yönelik ise "Değerli meslektaşlarım, yoğun bir dönemi geride bıraktık. Planlama yapmak ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek için önemli bir fırsat olan bu zaman aralığında online olarak gerçekleştireceğiniz seminer çalışmalarında sizlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimde sahanın gücüne inanan ve istişare kültürüyle şekillenen maarif anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız. İyi tatiller." ifadelerini kullandı.

Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

SADECE KASIM ARA TATİLİ İÇİN GEÇERLİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şöyle:

"Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun."

Ara tatilin ardından 20 Kasım Pazartesi günü okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek. MEB tarafından paylaşılan çalışma takvimi şu şekilde:

Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili 22 Ocak 2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

14 Haziran 2024 Okulların kapanış tarihi.

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