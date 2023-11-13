Ara tatilin 5 günde biteceğini düşünen öğrencilere müjde, +2 gün! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Öğrencilere güzel haber geldi. 1. dönemin ilk ara tatili Kasım ayında uygulanıyor. Resmi tatil takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım'da başlayacak. Ancak resmi olarak hesaplanmayan hafta sonu tatilleri öğrencileri heyecanlandırmaya yetti. Ara tatil mesajı veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. '' dedi. Bakan Tekin ayrıca öğretmenler için de ''Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. '' açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
ARA TATİLİN CUMA GÜNÜ BİTECEĞİNİ DÜŞÜNEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE
MEB takvimine göre Kasım ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp 17 Kasım Cuma günü bitiyor. Ancak 4 günlük hafta sonunun da hesaba katılmasıyla öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış oluyor.
BAKAN TEKİN'DEN ARA TATİL MESAJI
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci ara tatil dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, mesajında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:
"Sevgili öğrencilerim, bir haftalık ara dönem tatiliniz bugün başladı. Tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Kendinizi geliştirmek için kütüphanelerde zamanınızı değerlendirin, yaşadığınız bölgenin tarihî ve doğal güzellikleri ile tanışın, size yeni kapılar aralayabilecek farklı etkinliklere iştirak edin. Öğrenmenin asla sınırı yok, her zaman yeni şeyler öğrenebilmenin sırlarını keşfedin."