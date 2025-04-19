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AÖF SORU CEVAPLARI 19 NİSAN | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı cevap kitapçığı yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. Binlerce öğrenci sınav sonrası süreçle ilgili kritik sorulara yanıt arıyor. "AÖF soru kitapçıkları ne zaman erişime açılır?", "Cevap anahtarı nereden görüntülenir?", "Vize sonuçları hangi tarihte açıklanır?" gibi pek çok soru gündemde. İşte AÖF sınavı sonrası en çok merak edilenler ve yanıtları...

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:03
AÖF SORU CEVAPLARI 19 NİSAN | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı cevap kitapçığı yayımlandı mı?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan tarihlerinde (bugün ve yarın) yapılacak. Her derste 20 soru sorulacak, öğrencilere 30 dakika süre tanınacak.

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AÖF vize sınavı cevap kitapçığı yayımlandı mı?

2024 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav oturumları bittikten sonra, soru ve cevaplar sosyal medya ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden duyurulacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav sonrası adaylar, doğru-yanlış sayılarını E-Kampüs üzerinden yayınlanacak cevap anahtarıyla kontrol edebilecek. Soru kitapçığı ve cevaplar kısa sürede erişime açılacak. Cevap kitapçığı erişime açıldığında haberimizde yer alacaktır.

AÖF SORU CEVAP SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır?

Vize sonuçlarının ise değerlendirme sürecinin ardından birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor. Gelişmeler Anadolu Üniversitesi ve E-Kampüs üzerinden takip edilebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF SINAV PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevapların sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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