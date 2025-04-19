AÖF SORU CEVAPLARI 19 NİSAN | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı cevap kitapçığı yayımlandı mı?

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AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır?

Vize sonuçlarının ise değerlendirme sürecinin ardından birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor. Gelişmeler Anadolu Üniversitesi ve E-Kampüs üzerinden takip edilebilecek.