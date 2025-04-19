AÖF SORU CEVAPLARI 19 NİSAN | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı cevap kitapçığı yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan tarihlerinde (bugün ve yarın) yapılacak. Her derste 20 soru sorulacak, öğrencilere 30 dakika süre tanınacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan tarihlerinde (bugün ve yarın) yapılacak. Her derste 20 soru sorulacak, öğrencilere 30 dakika süre tanınacak.
AÖF vize sınavı cevap kitapçığı yayımlandı mı?
2024 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav oturumları bittikten sonra, soru ve cevaplar sosyal medya ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden duyurulacak.
Sınav sonrası adaylar, doğru-yanlış sayılarını E-Kampüs üzerinden yayınlanacak cevap anahtarıyla kontrol edebilecek. Soru kitapçığı ve cevaplar kısa sürede erişime açılacak. Cevap kitapçığı erişime açıldığında haberimizde yer alacaktır.
AÖF SORU CEVAP SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır?
Vize sonuçlarının ise değerlendirme sürecinin ardından birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor. Gelişmeler Anadolu Üniversitesi ve E-Kampüs üzerinden takip edilebilecek.
AÖF SINAV PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevapların sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.