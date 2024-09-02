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2024-2025 Ücretli öğretmenlik sonuçları! MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Gerekli belgeler neler?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunan binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sonuç açıklamasını merakla bekliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar görev alacakları okulları öğrenmek için sabırsızlanıyor.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 13:02 Güncelleme 02 Eylül 2024, 13:03
2024-2025 Ücretli öğretmenlik sonuçları! MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Gerekli belgeler neler?

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2024-2025 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurularını tamamlayan öğretmen adayları, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ücretli öğretmenlik süreci, okullarda öğretmen açığını kapatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir ilgi gördü.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için tarihler henüz belli olmadı. Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapması bekleniyor.



Diğer yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek.

Ücretli öğretmenlik başvurusu kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

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