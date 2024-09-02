2024-2025 Ücretli öğretmenlik sonuçları! MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Gerekli belgeler neler?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurularını tamamlayan öğretmen adayları, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ücretli öğretmenlik süreci, okullarda öğretmen açığını kapatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir ilgi gördü.