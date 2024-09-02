2024-2025 Ücretli öğretmenlik sonuçları! MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Gerekli belgeler neler?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurularını tamamlayan öğretmen adayları, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ücretli öğretmenlik süreci, okullarda öğretmen açığını kapatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir ilgi gördü.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için tarihler henüz belli olmadı. Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapması bekleniyor.
Diğer yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek.
Ücretli öğretmenlik başvurusu kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler.