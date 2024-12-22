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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Açık Lise 1. dönem yazılı sonuçlarına nasıl bakılır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşen 1. dönem sınavlarının ardından sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Binlerce öğrenci sınav stresini atlattı. Şimdi ise gözler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 17:04 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 17:04
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Açık Lise 1. dönem yazılı sonuçlarına nasıl bakılır?

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    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 1. dönem sınavlarının ardından sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Binlerce öğrenci, sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav sonuçlarının 22 Ocak 2025 tarihinde öğrenilebileceğini duyurdu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AÖL Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

    AÖL sınav sonuçlarına, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak ulaşılabilecek. AÖL öğrencileri, sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecek. Ayrıca, Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı olan öğrenciler, https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx linki üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AÖL Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

    AÖL sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Puan hesaplamasında, doğru cevap sayısının soru sayısına oranı 100 ile çarpılarak sınav puanı hesaplanacak. Yanlış cevaplar ise hesaplamaya dahil edilmeyecek. Ayrıca, sınav sırasında geçerli olan tüm sorular değerlendirilecek, iptal edilen soruların yerini alacak yeni sorularla puanlama yapılacak. Eğer cevap anahtarında hata tespit edilirse, Merkez Sınav Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeyle sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Öğrenciler Ocak'ta Sonuçlarına Kavuşacak

    AÖL 1. dönem sınav sonuçları, MEB tarafından belirtilen tarihte açıklanacak. Öğrenciler, sonuçları öğrenmek için Ocak 2025'e kadar beklemek durumunda kalacak. Sınav sonuçları, öğrencilerin ders geçme durumlarını belirleyecek ve ikinci dönem için planlamalarına yön verecek.

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