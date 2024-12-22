AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Açık Lise 1. dönem yazılı sonuçlarına nasıl bakılır?

AÖL sınav sonuçlarına, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak ulaşılabilecek. AÖL öğrencileri, sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecek. Ayrıca, Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı olan öğrenciler, https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx linki üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)

AÖL Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

AÖL sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Puan hesaplamasında, doğru cevap sayısının soru sayısına oranı 100 ile çarpılarak sınav puanı hesaplanacak. Yanlış cevaplar ise hesaplamaya dahil edilmeyecek. Ayrıca, sınav sırasında geçerli olan tüm sorular değerlendirilecek, iptal edilen soruların yerini alacak yeni sorularla puanlama yapılacak. Eğer cevap anahtarında hata tespit edilirse, Merkez Sınav Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeyle sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.