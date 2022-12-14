VGM burs sonuçları sorgulama: VGM burs miktarı kaç TL oldu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Burs ödeme takvimi...

VGM burs sonuçları için geri sayım sürüyor. 21 Kasım tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Burs başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2022 – 2023 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak başvuru dönemi tamamlanmıştır.
21 Kasım 2022 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.
Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Sonuçların ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.