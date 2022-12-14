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    • Haberler
    • 14.12.2022 12:56
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    • 14.12.2022 12:56
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    VGM burs sonuçları sorgulama: VGM burs miktarı kaç TL oldu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Burs ödeme takvimi...

    VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler resmi açıklamanın yapılacağı tarihe çevrildi. 21 Kasım'da Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları tamamlandı. Yeni yıla günler kala başvuru yapan öğrenciler VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, VGM burs miktarı kaç TL oldu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Burs ödeme takvimi...

    VGM burs sonuçları sorgulama: VGM burs miktarı kaç TL oldu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Burs ödeme takvimi...

    VGM burs sonuçları için geri sayım sürüyor. 21 Kasım tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Burs başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

    VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kurum üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2022 – 2023 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak başvuru dönemi tamamlanmıştır.

    21 Kasım 2022 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.

    Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

    VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    VGM konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

    Sonuçların ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

        2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ

        VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

        BURSLAR NASIL ÖDENİR?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

        Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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