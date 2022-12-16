DHBT KPSS tercih kılavuzu 2022: KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Diyanet imam hatip, müezzin taban-tavan puanları nedir?

KPSS DHBT sınav sonuçları için aramalar hız kazandı. 27 Kasım tarihinde yapılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavının ardından öğrenciler sonuçları merakla bekliyor. Peki, DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT mülakatları ne zaman yapılacak 2022? DHBT Diyanet imam hatip, müezzin taban-tavan puanları nedir? İşte merak edilenler!
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27 Kasım tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.
Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
DHBT TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU 2022?
Henüz taban puanlar belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.