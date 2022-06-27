AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AUZEF telafi sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı: auzefsinav.istanbul.edu.tr

AUZEF bütünleme sınavlarına çok az bir süre kaldı. Uzaktan eğitim öğrencileri Temmuz ayının ilk haftası telafi sınavlarını olacak. Sınava giriş belgesi olmayanın alınmayacağı duyuruldu. Öğrenciler de giriş belgesi sorgulama yapıyor. Peki AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı giriş yerleri belli oldu mu? auzefsinav.istanbul.edu.tr sorgulama ekranı haberimizde!
AUZEF 2022 BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAV TARİHLERİ
AUZEF 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Giriş belgelerinin henüz yayımlanmadığını belirtelim. AUZEF sınav yerlerinin açıklanacağı tarih hakkında bilgi verildiğinde haberimizde yer verilecektir.
AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.
AUZEF TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.