AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 AUZEF telafi sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı: auzefsinav.istanbul.edu.tr

AUZEF bütünleme sınavlarına çok az bir süre kaldı. Uzaktan eğitim öğrencileri Temmuz ayının ilk haftası telafi sınavlarını olacak. Sınava giriş belgesi olmayanın alınmayacağı duyuruldu. Öğrenciler de giriş belgesi sorgulama yapıyor. Peki AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı giriş yerleri belli oldu mu? auzefsinav.istanbul.edu.tr sorgulama ekranı haberimizde!