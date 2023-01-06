ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?

Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için nefesler tutuldu. Öğrenciler sınav öncesi bir çok soruyu gündeme getirdi. Kimi sınav süresini, kimi öğrenciler giriş belgesini, kimi de sınav sonuç tarihini ve soru kitapçığı ile cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. İşte detaylar...
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) sınavı 1.oturumu 7 Ocak 2023'te saat 09:30'da başlayacak.
2. oturumu ise yine 7 Ocak'ta 14.00'da yapılacak. Son yani 3. oturumu ise 8 Ocak 2023'te saat 09:30'da olacak.
HER DERS İÇİN 30 DAKİKA
Final sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek. Soruların cevaplanması için sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlendi.