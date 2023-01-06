ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?

Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için nefesler tutuldu. Öğrenciler sınav öncesi bir çok soruyu gündeme getirdi. Kimi sınav süresini, kimi öğrenciler giriş belgesini, kimi de sınav sonuç tarihini ve soru kitapçığı ile cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. İşte detaylar...