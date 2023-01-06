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    • Eğitim
    • 06.01.2023 22:36
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    • 06.01.2023 22:36
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    ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?

    ATA AÖF final sınavları 7 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Eğitimlerine açıktan devam eden binlerce kişi hafta sonu gerçekleştirilecek final sınavlarına katılacak. Peki AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? AÖF final sınavı kaç dakika sürecek? AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve diğer merak edilenler..

    ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    Atatürk Üniversitesi (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için nefesler tutuldu. Öğrenciler sınav öncesi bir çok soruyu gündeme getirdi. Kimi sınav süresini, kimi öğrenciler giriş belgesini, kimi de sınav sonuç tarihini ve soru kitapçığı ile cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. İşte detaylar...

    ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) sınavı 1.oturumu 7 Ocak 2023'te saat 09:30'da başlayacak.

    2. oturumu ise yine 7 Ocak'ta 14.00'da yapılacak. Son yani 3. oturumu ise 8 Ocak 2023'te saat 09:30'da olacak.

    HER DERS İÇİN 30 DAKİKA

    Final sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek. Soruların cevaplanması için sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlendi.

        SINAV GİRİŞ BELGESİ ZORUNLU

        Atatürk Üniversitesi yarıyıl sonu final sınav giriş belgeleri yayınlandı. Belge, sınav anında adayların yanında bulundurması zorunlu tutulan belgelerden biri. Sınav giriş belgesini almak isteyen öğrenciler obs.atauni.edu tr adresine giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        https://obs.atauni.edu.tr/

        BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

        I.Oturum: 11 Şubat 2023

        II.Oturum: 11 Şubat 2023

        III.Oturum: 12 Şubat 2023

        Öte yandan sınav sonuçları ve soru kitapçığı ile cevap anahtarının yayımlanacağı tarih ise henüz duyurulmadı.
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        Haberler Eğitim ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?
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