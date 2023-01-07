AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir? AÖL sonuç sorgulama ekranı: (meb.gov.tr öğrenci girişi) EBA GİRİŞ 1. dönem Açık Lise sonuçları!

AÖL sınav sonuçları hakkında aramalar hız kaznadı. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarıhakkında MEB tarafından son dakika açıklama geldi ve sonuçlar açıklandı. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir? EBA GİRİŞ 1. dönem Açık Lise sonuçları!
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sınavların üzerinden 14 gün geçerken sınav sonuçları 6 Ocak'ta duyuruldu.
Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama işlemleri AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların 1. dönem sınavlarına ilişkin doğru ve yanlış cevap sayısı paylaşılmayacak. Sınav sonuçları mail veya posta yoluyla bildirilmeyecek.