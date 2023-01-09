2022-2023 ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA | obs.atauni.edu.tr sınav sonuçları! ATA AÖF SINAV SONUÇLARI açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi final sınavları, 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde tamamlandı. Yarıyıl sonu sınavları 1. oturumu 7 Ocak 2023'te saat 09:30, 2. oturumu 7 Ocak 14.00, 3 oturumu ise 8 Ocak 2023 saat 09:30'da yapılacak. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde de dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. İşte ATA AÖF sınav sonuç tarihi ve tüm detaylar...
ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ATA AÖF güz yarıyılı (final) sınavı sonuçlarının, Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçları http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 2023
Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi bütünleme sınav tarihleri akademik takvimle belli oldu.
I.Oturum: 11 Şubat 2023
II.Oturum: 11 Şubat 2023
III.Oturum: 12 Şubat 2023