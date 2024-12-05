Aralık ayı KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı? KYK bursu ne zaman yatacak? T.C NO ile sorgulama ekranı!

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, KYK burs ve kredi ödemeleri, her ay belirli tarihlerde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Bu ödemeler her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında gerçekleşir. Öğrenciler bu tarihlerde burslarını ve kredilerini alacaklar.