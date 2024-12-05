Aralık ayı KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı? KYK bursu ne zaman yatacak? T.C NO ile sorgulama ekranı!

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, KYK burs ve kredi ödemeleri, her ay belirli tarihlerde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Bu ödemeler her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında gerçekleşir. Öğrenciler bu tarihlerde burslarını ve kredilerini alacaklar.
(Takvim Foto Arşiv)
Aralık 2024 Ödeme Günleri
2024 yılının Aralık ayında KYK burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre şu şekilde belirleniyor:
T.C. Kimlik Numarası Son Rakamı 0, 1, 2, 3: 6 Aralık 2024
T.C. Kimlik Numarası Son Rakamı 4, 5: 7 Aralık 2024
T.C. Kimlik Numarası Son Rakamı 6, 7: 8 Aralık 2024
T.C. Kimlik Numarası Son Rakamı 8, 9: 9 Aralık 2024
(Takvim Foto Arşiv)
Bu tarihlerde burs ve kredi ödemeleri banka hesaplarına aktarılacaktır.
Burs Ödemelerinin Kesildiği Durumlar
KYK bursları, bazı durumlarda kesilebilir. İşte burs ödemelerinin kesildiği başlıca durumlar:
Başarısız Olma: Öğrencinin akademik başarısızlık göstermesi durumunda bursu kesilebilir.