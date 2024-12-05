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Aralık ayı KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı? KYK bursu ne zaman yatacak? T.C NO ile sorgulama ekranı!

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin eğitim hayatlarını destekleyen önemli finansal kaynaklardan biri. Bu nedenle her ayın belirli tarihlerinde yapılan ödemeler öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz ay, Ekim ve Kasım dönemi için iki aylık bir ödeme yapılmıştı. Peki aralık ayı KYK burs parası ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:12 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:12
Aralık ayı KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı? KYK bursu ne zaman yatacak? T.C NO ile sorgulama ekranı!

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, KYK burs ve kredi ödemeleri, her ay belirli tarihlerde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Bu ödemeler her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında gerçekleşir. Öğrenciler bu tarihlerde burslarını ve kredilerini alacaklar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aralık 2024 Ödeme Günleri

2024 yılının Aralık ayında KYK burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre şu şekilde belirleniyor:

T.C. Kimlik Numarası Son Rakamı 0, 1, 2, 3: 6 Aralık 2024

T.C. Kimlik Numarası Son Rakamı 4, 5: 7 Aralık 2024

T.C. Kimlik Numarası Son Rakamı 6, 7: 8 Aralık 2024

T.C. Kimlik Numarası Son Rakamı 8, 9: 9 Aralık 2024

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu tarihlerde burs ve kredi ödemeleri banka hesaplarına aktarılacaktır.

Burs Ödemelerinin Kesildiği Durumlar

KYK bursları, bazı durumlarda kesilebilir. İşte burs ödemelerinin kesildiği başlıca durumlar:

Başarısız Olma: Öğrencinin akademik başarısızlık göstermesi durumunda bursu kesilebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğretim Kurumundan Ayrılma veya Disiplin Cezası Alma: Okuldan ayrılma, çıkarılma veya yarıyıl uzaklaştırma cezası alınması bursu kesebilir.

Kaydın Dondurulması veya Ders Kaydının Yapılmaması: Öğrencinin kaydını dondurması ya da ders kaydını yaptırmaması durumunda bursu kesilebilir.

Öğrencinin Yurtdışına Kaydolması: Yükseköğrenim görmekteyken yurtdışına kayıt yapılması bursu kesebilir, ancak öncelikli öğrencilere istisna uygulanır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

E-Devlet Üzerinden Burs Sorgulama

Öğrenciler, burs ve kredi ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirler. Ayrıca, ödeme tarihiyle ilgili her türlü gelişme, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden takip edilebilir.

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