AUZEF AKSİS büt sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak 2022?

AUZEF sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Çoktan seçmeli testlerden oluşan sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürdü. Peki, AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
AUZEF sınav sonuçları açıklandı. AUZEF bütünleme sınavının soru ve cevap anahtarı ile sonuçları birlikte online platform üzerinden erişime açıldı. ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan duyuru şöyle oldu:
"12-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz."
AUZEF'in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti.
Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor.