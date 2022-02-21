AUZEF AKSİS büt sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak 2022?

AUZEF PUAN HESABI NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.Açık öğretim programlarında;Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)