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    • Eğitim
    • 21.02.2022 15:09
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    • 21.02.2022 15:09
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    AUZEF AKSİS büt sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak 2022?

    AUZEF sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Telafi sınavlarına katılan öğrenciler sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Çoktan seçmeli testlerden oluşan bütünleme sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürdü. Sonuçlar ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilecek. Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Peki, AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    AUZEF AKSİS sınav sonuçları açıklandı mı?

    AUZEF sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Çoktan seçmeli testlerden oluşan sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürdü. Peki, AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

    AUZEF sınav sonuçları açıklandı. AUZEF bütünleme sınavının soru ve cevap anahtarı ile sonuçları birlikte online platform üzerinden erişime açıldı. ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan duyuru şöyle oldu:

    "12-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz."

    AUZEF GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    AUZEF'in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti.

    Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor.

        AUZEF PUAN HESABI NASIL YAPILIR?

        Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.Açık öğretim programlarında;Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

        Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

        Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

        Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

        Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

        Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

        Uzaktan öğretim programlarında;

        Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

        Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

        Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

        Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

        Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
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        Haberler Eğitim AUZEF AKSİS büt sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak 2022?
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