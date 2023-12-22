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AÖL sınavı kaç saat sürer, kaç soru var? AÖL geçme notu kaç? İşte AÖL sınavına girmek için gerekenler ve giriş belgesi çıkarma ekranı

MEB tarafından açıklanan AÖL sınav takvimine göre; 1. dönem sınavları 23 Aralık 2023 Cumartesi günü başlayacak. Sınav giriş belgeleri Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlandı. Sınava katılım gösterecek öğrenciler internet arama motorlarında birçok soruya yanıt aramaya başladı. Peki AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav kaç saat sürer? AÖL sınavında kaç soru var, geçme notu kaç? İşte sınava girmek için gerekenler ve diğer detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 16:17 Güncelleme 22 Aralık 2023, 16:20
AÖL sınavı kaç saat sürer, kaç soru var? AÖL geçme notu kaç? İşte AÖL sınavına girmek için gerekenler ve giriş belgesi çıkarma ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1.dönem sınavları önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ''AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav kaç saat sürer? AÖL sınavında kaç soru var, geçme notu kaç?'' sorularına da yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023-2024

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü 10.00'da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü 10.00'da gerçekleştirilecek.

AÖL SINAVINA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER (MEB KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ)

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 18.12.2023 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlanmıştır.

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 22 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabileceklerdir!"

Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

AÖL GEÇME NOTU KAÇ?

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

AÖL SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

1. Sınav uygulamasında; Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

2. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 11 soru yönetilirken sınav süresi 25 dakikadır.

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