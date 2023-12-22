3D Türkiye geneli deneme 2 cevap anahtarı 2023! 22-23-24-25 Aralık 2023 3D Türkiye Geneli TYT 2. deneme sonuçları açıklandı mı?

2024 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler, 3D Türkiye geneli TYT deneme sınavının ardından cevap anahtarını ve sonuçları merakla bekliyor. 3D Türkiye geneli deneme sınavı, 22 Aralık'tan 25 Aralık'a kadar devam edecek olup, bu süreç sonunda öğrencilerin gözleri cevap anahtarına çevrildi. İşte 3D Türkiye Geneli TYT deneme sınavı ile ilgili detaylar...
3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3D Türkiye geneli deneme sınavlarının 2.'si 22-23-24-25 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.
3D TÜRKİYE GENELİ DENEME CEVAP ANAHTARI!
3D Türkiye geneli deneme sınavı cevap anahtarı 25 Aralık Pazartesi saat 20.00'de erişime açılacak.
3D SINAV TAKVİMİ
2024 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.
TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.