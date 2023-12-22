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MEB'den flaş karar, hazırlıklar tamam! Haftada 2 saat zorunlu oldu! İlk kez uygulanacak! Liseler kapsamda! 10 ve 11. sınıflarda...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika duyuruldu! Liselerde seçmeli dersler kapsamına alındı. O dersi seçenler zorunlu olarak haftada 2 saat görecek! MEB'den yapılan açıklamaya göre Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti. Dersin müfredatı, "üretimden tüketime tarım", "sürdürülebilir tarım", "gıda güvenliği ve değer zinciri yönetimi", "gıda güvencesi" olmak üzere dört üniteden oluşuyor. 10 ve 11. sınıflarda...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 19:29 Güncelleme 22 Aralık 2023, 19:31
MEB’den flaş karar, hazırlıklar tamam! Haftada 2 saat zorunlu oldu! İlk kez uygulanacak! Liseler kapsamda! 10 ve 11. sınıflarda...

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliği için harekete geçti. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ders sürelerinde kısalma olmayacağını sadeleştirmenin yalnızca müfredatta gerçekleştirileceğini söylerken detaylar da netleşmeye başlandı. Okullarda görgü kuralları ve sanat eğitimi ve sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği müfredat kapsamına alındı. İşte detaylar...

HAZIRLIKLAR TAMAM, MÜFREDATA EKLENDİ

Liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan "sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği" dersinin müfredatı hazırlandı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

Liselerde 10 ve 11. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saatlik öğretim programını içeren sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği dersi, seçmeli dersler kapsamında bulunuyor. Dersin öğretim programıyla öğrencilerin sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği kavramları üzerine farkındalık geliştirmeleri, çevrelerindeki sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla gıda güvenliği örneklerini eleştirilebilir unsurlar olarak görebilmeleri amaçlandı.

Ayrıca sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğiyle ilgili karşılaştıkları yanlış uygulamaları fark edebilmeleri ve bu yanlış uygulamaları yapmaktan kaçınmaları, karşılaştıkları olgu ve durumlara yeterli açıklamalar üretebilmeleri, güvenli gıdayı ayırt edebilme becerilerine sahip olmaları, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği konularında kendilerini etkilemeye yönelik içeriklerle karşı karşıya olduklarını fark edebilmeleri amaçlandı.

Dört üniteden oluşuyor Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği seçmeli dersi müfredatında, disiplinler arası ve disiplinlerüstü bakış açısıyla gerçek yaşama yönelik durumlar temel alınarak araştırma ve sorgulamaya dayalı bir öğrenme yaklaşımı esas alındı. Dersin müfredatı, "üretimden tüketime tarım", "sürdürülebilir tarım", "gıda güvenliği ve değer zinciri yönetimi", "gıda güvencesi" olmak üzere dört üniteden oluşturuldu.

Öğrenciler, bu dersin "üretimden tüketime tarım" ünitesinde, tarımsal faaliyetlerin özellikleriyle gelişimini ve tarımda yönetim ve organizasyon yapısını öğrenecek. "Sürdürülebilir tarım" ünitesinde, sürdürülebilir tarımın gelişim süreci, sürdürülebilir tarımın temel bileşenleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarımda uygulanan tarımsal faaliyetler üzerinde durulacak.

"Gıda güvenliği ve değer zinciri yönetimi" ünitesinde ise gıda güvenliğiyle ilgili temel kavramlar, gıda üretim sürecinin temel bileşenleri, dünyada ve Türkiye'de gıda güvenliğinin mevcut durumuna yönelik örnekler ile gıdada değer zincirinin basamakları ve temel sorunları analiz edilecek. "Gıda güvencesi" ünitesinde, öğrencilerin gıda güvencesinin bileşenlerini ayırt ederek küresel gıda güvenlik endeksine göre farklı düzeylerdeki ülkeleri örneklendirmeleri sağlanacak.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün süreçteki rolü üzerinde durulacak derslerde ayrıca yeni gıdaların alternatif protein üretimine ve genetiği değiştirilmiş organizmalara örnek verilecek.

Lise öğrencileri, "sanat eğitimi" dersini beş alanda uygulamalı öğrenecek

Tüm kademelerde seçmeli dersler kapsamına alınan "sanat eğitimi" müfredatı; "müzik", "görsel sanatlar", "geleneksel Türk sanatları", "sahne sanatları" ve "müze eğitimi" olmak üzere 5 alandan oluştu.

Daha çok uygulamalı derslerin ağırlıklı olduğu müfredat kapsamında, bilinçli bir sanatsever olma, sanatın dünyada ortak bir dil olduğu bilincini edindirme gibi kazanımlar hedeflendi.

Sanat eğitimi dersi, 9 ve 10. sınıflarda 1, 2 veya 3 ders saati, 11 ve 12. sınıflarda ise 1 veya 2 ders saati olarak öğrencinin tercihine göre seçilebilecek. Derslerin işlenişinde uygulamaya ağırlık verilecek.

Sanat eğitimi dersiyle öğrencilerin, sanatın genel karakteristik özelliklerini kavramaları, sanatsal duyarlılık, düşünme, yorumlama ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri; bilinçli bir sanatsever olmaları, sanatın dünyada ortak bir dil olduğu bilincini kazanmaları ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası sanatsal etkinliklerde temsil etmeleri gibi kazanımlar edinmeleri amaçlandı.

Derste "müzik", "görsel sanatlar", "geleneksel Türk sanatları", "sahne sanatları" ve "müze eğitimi" olmak üzere 5 alan yer alacak.

Müzik alanında, piyano, keman, flüt, koro, klarnet, gitar, bağlama, kanun, kaval, ney, ut, tar ve kemane olmak üzere 13; görsel sanatlar alanında, fotoğraf, grafik tasarım, kısa film ve animasyon olmak üzere 4; geleneksel Türk sanatları alanında, hüsnühat, tezhip, ebru, vitray, minyatür ve ahşap oymacılığı olmak üzere 6; sahne sanatları alanında, tiyatro, drama ve halk eğitimleri olmak üzere 3, müze eğitimi alanında ise müze eğitimi olmak üzere 1 modül yer aldı.

Öğrenciler, bu modüllerden birini bir yıl boyunca 72 saatlik derslerde alabilecek.

- Müzik alanı

Müzik alanında çalgı eğitimiyle öğrencilerin pek çok zihinsel işlemi bir arada yaparak olaylara estetik bakış açısıyla yaklaşmaları sağlanacak. Eğitim sürecinde, öğrencilerin müzik zevki oluşturmaları, çalgıları tanımaları, birlikte müzik yapma becerisi kazanarak sosyalleşmeleri ve müzikal işitme becerilerini geliştirmeleri beklenecek.

Alanda yer alan modüllerin uygulanması esnasında işlenecek konuların derinliği ve işlenişinde öğrencilerin sanatsal anlamda bireysel ve kültürel farklılıkları dikkate alınacak.

Ders yılı sonunda, öğrencilerin öğrendiklerini paylaşmasını sağlamak ve öğrenmeyi zevkli kılmak amacıyla, konser ve dinleti gibi yıl sonu etkinlikleri düzenlenecek.

Öğretmenler, dersi anlatırken sadece kitap üzerinden anlatıma bağlı kalmayacak. Uygulama ağırlıklı olacak derslerde EBA içeriklerinin de aktif kullanımı sağlanacak.

- Görsel sanatlar alanı

Öğrenciler görsel sanatlar alanında "fotoğraf", "grafik tasarım", "kısa film" ve "animasyon" modülleri ile daha çok uygulamalı eğitimler alacak.

Bu kapsamda öğrencilerin, kurgu yapma, görsel yolla iletişim kurma, yaratıcı düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, teknolojiyi kullanma ve eleştirel düşünme gibi kazanımları elde etmesi sağlanacak.

Öğretmenler, dersi anlatırken alana özgü teknolojik gelişimleri yakından takip edecek ve uygulanması noktasında etkin rol alacak. Ayrıca, görsel sanatlar alanında düzenlenen yarışma, sempozyum, konferans ve sergilere yönlendirilerek destekleyecek.

- "Minyatür" ve "ahşap oymacılığı" gibi geleneksel Türk sanatları da müfredatta

Geleneksel Türk sanatları alanında öğrenciler "hüsnühat", "tezhip", "ebru", "vitray", "minyatür" ve "ahşap oymacılığı" modüllerinde eğitim alacak.

Bu kapsamda öğrencilerin, kurallara uygun çalışma yapma, gözlem yapma, gözlemlediğini uygulama, planlı, özenli ve temiz çalışma yapma, sanat terminolojisini doğru ve yerinde kullanma, tasarım yapma ve estetik algısını geliştirme gibi kazanımlar elde etmesi sağlanacak.

Öğretmenler, her öğrenci ile dersin uygulama aşamasında birebir ilgilenecek. Derste görsel ve işitsel öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecek ve kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecek.

Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, öğrencilerin öğrenmeleriyle ilgili eksiklik ve yanlışlıklar zamanında fark edilerek, gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye sokulacak.

- Sahne sanatları alanı

Öğrenciler sahne sanatları alanında tiyatro, drama ve halk eğitimleri olmak üzere 3 modül üzerinde eğitim alacak.

Bu kapsamda öğrencilerin, estetik algı, sanatı iletişim dili olarak kullanma, sanatsal çalışmalara katılma, sanat terminolojisini doğru ve yerinde kullanma, gözlem yapma ve kurallara uygun çalışma yapma gibi kazanımlar elde etmesi sağlanacak.

Bu alanda eğitim veren öğretmenlerden, alana özgü kültürel ve estetik bilgiye sahip olmak adına öğrenme sürecinde yer alan kazanımların değerlerle ilişkilendirilerek ilgili çalışmalara yer vermesi, öğrencilerin bilgi ve iletişim becerilerini aktif kullanmalarına olanak sağlayacak etkinlikler oluşturması, öğrencileri derse ön hazırlık yaparak gelmelerine teşvik etmesi beklenecek.

- Müze eğitimi alanı

Öğrencilerin müze eğitimi alanında, geniş bir kültürel bakış açısı oluşturarak dünya barışına katkıda bulunabilmeleri, geçmişten günümüze gelişimin nasıl olduğunu anlayabilmeleri, hayatı anlamlandırmak için geniş bir perspektif edinebilmeleri, değişen müzelere uyum sağlamaya yardımcı olabilmeleri ve müze ziyaretlerini yaşam biçimi haline getirebilmeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda öğrencilerin, eleştirel düşünme, analiz etme, değişim ve sürekliliği algılama, gözlem yapma, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma ve sosyal katılım gibi kazanımlar elde etmesi sağlanacak.

Öğretmenlerden, dersi işlerken mümkün olduğunca teknolojinin de kullanılabileceği ortamlar oluşturması, tasarım ve uygulama çalışmalarına ve bu aşamada iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasına önem vermesi, gerekli durumlarda talimatların yazılı olduğu yönergeler ile öğrencileri bilgilendirmesi bekleniyor.

Okullarda 'görgü kuralları' müfredat kapsamına alındı

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaokullarda 'görgü kuralları ve nezaket' dersi ile liselerde 'adabımuaşeret' dersinin müfredatı hazırlandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre MEB, dersin adını pedagojik uygunluk açısından liselerde 'adabımuaşeret', ortaokullarda ise 'görgü kuralları ve nezaket' olarak belirlendi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan 'adabımuaşeret' dersinin, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan 'görgü kuralları ve nezaket' dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti. Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak 'görgü kuralları ve nezaket' dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri; aile içinde, okulda, toplum içinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlandı.

Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor

Derslerde öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri hedeflendi. Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor. Dersin birinci düzeyindeki müfredat, görgü ve nezaket, ailede görgü kuralları ve nezaket, okul ortamında görgü kuralları ve nezaket ve toplum içinde görgü kuralları ve nezaket olmak üzere dört üniteden oluştu. Dersin ikinci düzeyindeki müfredatında ise görgü ve nezaket, kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket, çevrede görgü kuralları ve nezaket, dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket, farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket olmak üzere beş ünite yer aldı. Görgü ve nezaket ünitesinde görgü, nezaket, zarafet, saygı, sevgi, teşekkür etme, hürmet, edep, mahremiyet, hak, sorumluluk ve terbiye ile ilgili örnek olaylar anlatılacak. Ailede görgü kuralları ve nezaket ünitesinde öğrencilerin aile içi iletişimde görgü kurallarına uyması, nazik olması, kişisel bakımına özen göstermesi ve sofra adabına uygun davranması amaçlandı.

Liselerde drama, gözlem, tartışma gibi etkinlikler düzenlenecek

Açıklamaya göre, lise 9 ve 10. sınıflarda 36 saatlik öğretim programı içeren ders, seçmeli dersler kapsamına alındı. Adabımuaşeret dersi öğretim programı, Türk kültürü ve toplumsal gelişmeler göz önünde bulundurularak görgü ve nezaket kurallarının geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayacak biçimde uygulamaya dönük hazırlandı. Öğrencilerin adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmalarının hedeflendiği derslerde kazanımlar için gerekli becerilerin geliştirilmesinde etkinliklerle zenginleştirilmiş, ilgi çekici araştırma ve uygulamaya yönelik bir öğrenme süreci planlandı. Program ile milli ve manevi değerlerini özümseyerek tutum ve davranışlarını bu istikamette şekillendiren; insanlar arasında karşılıklı sevgi, saygı ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla insan ilişkilerini düzenleyen kuralları hayatına uygulayan bireyler yetiştirmek amaçlandı.

Ders, 7 ünitede anlatılacak

Liselerdeki dersin müfredatı, 7 üniteden oluştu. Kültürden kavrama adabımuaşeret adını taşıyan ilk ünite ile öğrencilerin "edep, görgü, terbiye, medenilik, sabır, zarafet ve nezaket" kavramlarını ve farklı kültürlerden adabımuaşeret ile ilgili örnekleri tanımaları hedeflendi. Kişisel tutum ve adabımuaşeret adlı ikinci ünite ile öğrencilerin, güven verici davranışları ayırt etmeleri ve iyiliğin önemini anlamalarının yanı sıra kişisel bakım ve temizlik kuralları ve ortama uygun giyinmenin önemi anlatılacak.

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