MEB’den flaş karar, hazırlıklar tamam! Haftada 2 saat zorunlu oldu! İlk kez uygulanacak! Liseler kapsamda! 10 ve 11. sınıflarda...

Öğrenciler, bu dersin "üretimden tüketime tarım" ünitesinde, tarımsal faaliyetlerin özellikleriyle gelişimini ve tarımda yönetim ve organizasyon yapısını öğrenecek. "Sürdürülebilir tarım" ünitesinde, sürdürülebilir tarımın gelişim süreci, sürdürülebilir tarımın temel bileşenleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarımda uygulanan tarımsal faaliyetler üzerinde durulacak.
"Gıda güvenliği ve değer zinciri yönetimi" ünitesinde ise gıda güvenliğiyle ilgili temel kavramlar, gıda üretim sürecinin temel bileşenleri, dünyada ve Türkiye'de gıda güvenliğinin mevcut durumuna yönelik örnekler ile gıdada değer zincirinin basamakları ve temel sorunları analiz edilecek. "Gıda güvencesi" ünitesinde, öğrencilerin gıda güvencesinin bileşenlerini ayırt ederek küresel gıda güvenlik endeksine göre farklı düzeylerdeki ülkeleri örneklendirmeleri sağlanacak.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün süreçteki rolü üzerinde durulacak derslerde ayrıca yeni gıdaların alternatif protein üretimine ve genetiği değiştirilmiş organizmalara örnek verilecek.
Lise öğrencileri, "sanat eğitimi" dersini beş alanda uygulamalı öğrenecek
Tüm kademelerde seçmeli dersler kapsamına alınan "sanat eğitimi" müfredatı; "müzik", "görsel sanatlar", "geleneksel Türk sanatları", "sahne sanatları" ve "müze eğitimi" olmak üzere 5 alandan oluştu.
Daha çok uygulamalı derslerin ağırlıklı olduğu müfredat kapsamında, bilinçli bir sanatsever olma, sanatın dünyada ortak bir dil olduğu bilincini edindirme gibi kazanımlar hedeflendi.
Sanat eğitimi dersi, 9 ve 10. sınıflarda 1, 2 veya 3 ders saati, 11 ve 12. sınıflarda ise 1 veya 2 ders saati olarak öğrencinin tercihine göre seçilebilecek. Derslerin işlenişinde uygulamaya ağırlık verilecek.
Sanat eğitimi dersiyle öğrencilerin, sanatın genel karakteristik özelliklerini kavramaları, sanatsal duyarlılık, düşünme, yorumlama ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri; bilinçli bir sanatsever olmaları, sanatın dünyada ortak bir dil olduğu bilincini kazanmaları ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası sanatsal etkinliklerde temsil etmeleri gibi kazanımlar edinmeleri amaçlandı.
Derste "müzik", "görsel sanatlar", "geleneksel Türk sanatları", "sahne sanatları" ve "müze eğitimi" olmak üzere 5 alan yer alacak.
Müzik alanında, piyano, keman, flüt, koro, klarnet, gitar, bağlama, kanun, kaval, ney, ut, tar ve kemane olmak üzere 13; görsel sanatlar alanında, fotoğraf, grafik tasarım, kısa film ve animasyon olmak üzere 4; geleneksel Türk sanatları alanında, hüsnühat, tezhip, ebru, vitray, minyatür ve ahşap oymacılığı olmak üzere 6; sahne sanatları alanında, tiyatro, drama ve halk eğitimleri olmak üzere 3, müze eğitimi alanında ise müze eğitimi olmak üzere 1 modül yer aldı.
Öğrenciler, bu modüllerden birini bir yıl boyunca 72 saatlik derslerde alabilecek.
- Müzik alanı
Müzik alanında çalgı eğitimiyle öğrencilerin pek çok zihinsel işlemi bir arada yaparak olaylara estetik bakış açısıyla yaklaşmaları sağlanacak. Eğitim sürecinde, öğrencilerin müzik zevki oluşturmaları, çalgıları tanımaları, birlikte müzik yapma becerisi kazanarak sosyalleşmeleri ve müzikal işitme becerilerini geliştirmeleri beklenecek.
Alanda yer alan modüllerin uygulanması esnasında işlenecek konuların derinliği ve işlenişinde öğrencilerin sanatsal anlamda bireysel ve kültürel farklılıkları dikkate alınacak.
Ders yılı sonunda, öğrencilerin öğrendiklerini paylaşmasını sağlamak ve öğrenmeyi zevkli kılmak amacıyla, konser ve dinleti gibi yıl sonu etkinlikleri düzenlenecek.