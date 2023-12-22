MEB’den flaş karar, hazırlıklar tamam! Haftada 2 saat zorunlu oldu! İlk kez uygulanacak! Liseler kapsamda! 10 ve 11. sınıflarda...

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliği için harekete geçti. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ders sürelerinde kısalma olmayacağını sadeleştirmenin yalnızca müfredatta gerçekleştirileceğini söylerken detaylar da netleşmeye başlandı. Okullarda görgü kuralları ve sanat eğitimi ve sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği müfredat kapsamına alındı. İşte detaylar...

Liselerde 10 ve 11. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saatlik öğretim programını içeren sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği dersi, seçmeli dersler kapsamında bulunuyor. Dersin öğretim programıyla öğrencilerin sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği kavramları üzerine farkındalık geliştirmeleri, çevrelerindeki sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla gıda güvenliği örneklerini eleştirilebilir unsurlar olarak görebilmeleri amaçlandı.

Ayrıca sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğiyle ilgili karşılaştıkları yanlış uygulamaları fark edebilmeleri ve bu yanlış uygulamaları yapmaktan kaçınmaları, karşılaştıkları olgu ve durumlara yeterli açıklamalar üretebilmeleri, güvenli gıdayı ayırt edebilme becerilerine sahip olmaları, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği konularında kendilerini etkilemeye yönelik içeriklerle karşı karşıya olduklarını fark edebilmeleri amaçlandı.

Dört üniteden oluşuyor Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği seçmeli dersi müfredatında, disiplinler arası ve disiplinlerüstü bakış açısıyla gerçek yaşama yönelik durumlar temel alınarak araştırma ve sorgulamaya dayalı bir öğrenme yaklaşımı esas alındı. Dersin müfredatı, "üretimden tüketime tarım", "sürdürülebilir tarım", "gıda güvenliği ve değer zinciri yönetimi", "gıda güvencesi" olmak üzere dört üniteden oluşturuldu.