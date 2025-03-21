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AÖL sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2025 AÖL 2. dönem sınav yerleri sorgulama ekranı

MEB AÖL sınav giriş belgesi alma linki geçen hafta aktif edilmişti. MEB), 2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem Sınavları için düğmeye bastı. 14 Mart’ta erişime açılan sınav giriş belgelerini almak isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle https://aionet.meb.gov.tr üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor. Peki sınav ne zaman yapılacak? Hangi belediyelerde sınav merkezleri olacak? İşte adım adım bilmeniz gerekenler.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 10:59 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 11:23
AÖL sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2025 AÖL 2. dönem sınav yerleri sorgulama ekranı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 1. dönemi başarıyla tamamlandı. Sınavların ilk etabını geride bırakan öğrenciler, şimdi 2. dönem için hazırlıklara hız verdi. AÖL 2. dönem sınav tarihlerine ve sınav giriş yerlerine dair merak edilen sorular ise artmaya başladı. Öğrenciler, sınav tarihleri, giriş belgelerinin alım süreci ve sınav yerleri hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak ve sınav yerleri nasıl öğrenilecek? Detaylar haberimizde…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖL 2. Dönem Sınav Tarihleri 2025

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22 Mart 2025 tarihinde başlayacak. İşte detaylar:

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü, Türkiye saatiyle 10.00'da.

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü, Türkiye saatiyle 14.00'te.

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü, Türkiye saatiyle 10.00'da yapılacak.

Bu tarihlerde öğrenciler, belirtilen saatlerde sınavlara girecek ve derslerine göre ilgili oturumlara katılacaklar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖL SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Değerlendirmesi ve Puan Hesaplama

AÖL sınavlarının değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Puan hesaplama formülü şu şekilde olacak:

Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100
Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında yer almayacak. Ayrıca, Merkez Sınav Kurulu tarafından iptal edilen sorular, değerlendirmeye alınmayacak ve geçerli olan soruların puan değeri yeniden belirlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eğer cevap anahtarında hata tespit edilirse, Merkez Sınav Kurulu'nun kararına göre bu sorular iptal edilmeden doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirme yapılacak.

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