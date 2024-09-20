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AÖL kayıtları ne zaman bitecek? 2024 Açık lise AÖL kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenileme takvimi öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle lise eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen bireyler için büyük önem taşıyan bu sürecin detayları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek? 2024 Açık lise AÖL kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 15:07 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 15:07
AÖL kayıtları ne zaman bitecek? 2024 Açık lise AÖL kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı için kayıt ve kayıt yenileme süreci başladı. 28 Ağustos 2024 tarihinde başlayan işlemler, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. AÖL 1. dönem (2024/1 Dönemi) için yeni kayıt yaptırmak isteyen ve mevcut kaydını yenileyecek olan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlayabilecek.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılına ait AÖL 1. Dönem (2024/1 Dönemi) kayıt ve kayıt yenileme süreci 28 Ağustos 2024 tarihinde başlamış olup, 22 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecektir. Bu süreçte, daha önce kaydı olan ve öğrencilik durumu aktif, donuk veya silik olan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecektir. İlk kez kayıt yaptıracak olanlar ise yine aynı tarihlerde başvurularını yapabilecek.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için AÖL kayıt ve kayıt yenileme ücreti 300 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, bu ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmalıdır. Ücret yatırma işlemi için öğrenciler şu yöntemleri kullanabilirler:

-T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetleri
- https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartı ile ödeme

KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçelerdeki halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurmalıdır. Bu başvuru merkezleri, kayıt işlemlerinin tamamlanmasında rehberlik hizmeti sunmaktadır. İlk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin gerekli belgeleri yanlarında bulundurması gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemi ise öğrencilik durumu donuk ya da silik olan öğrenciler için yapılmaktadır. Mevcut kayıt durumu aktif olan öğrencilerin yenileme işlemi yapmasına gerek bulunmamaktadır.

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