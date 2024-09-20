KPSS ön lisans 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir? 2024 KPSS ön lisans atama puanları

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarına erişim ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sağlanacak. Adaylar kullanıcı bilgilerini girerek sınav sonuçlarını kolayca görüntüleyebilecekler. ÖSYM, sınav sonuç belgesi basmayacak ve adreslere posta yoluyla göndermeyecek. Sadece dijital platformdan erişim sağlanacak olan sonuçlar, adayların doğru ve yanlış cevaplarına dair bilgilere de yer verecek.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2024 KPSS tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Herhangi bir gelişme olduğunda bunu haberlerimizde duyuracağız. KPSS tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra netlik kazanacaktır.