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KPSS ön lisans 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir? 2024 KPSS ön lisans atama puanları

KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok aday 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan aralıklarına göre hangi kamu kurumlarına yerleşebileceğini araştırıyor. Adayların en çok merak ettiği konulardan biri 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi pozisyonların tercih edilebileceği. ÖSYM’nin düzenlediği bu sınavlar kamuya devlet memuru alımında önemli bir rol oynuyor.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 10:18 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 10:19
KPSS ön lisans 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir? 2024 KPSS ön lisans atama puanları

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KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok vatandaş "Hangi puanla nereye girebilirim?" sorusunu gündeme getiriyor. Adaylar, özellikle 55 ile 80 puan arasındaki puan aralıklarında hangi pozisyonların tercih edilebileceğini öğrenmek istiyor.

KPSS ÖN LİSANS 55, 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS ön lisans puanlarıyla ilgili atama süreci, ÖSYM'nin önceki yıllarda yaptığı gibi bu yıl da merakla bekleniyor.

55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan aralıklarında hangi kurumlara yerleşebileceğinizi öğrenmek için, ÖSYM'nin resmi web sitesinde puanlarınızı sorgulayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp "sayfada bul" seçeneğini kullanarak, aldığınız puanı girip atama yapılmış mı kontrol edebilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarına erişim ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sağlanacak. Adaylar kullanıcı bilgilerini girerek sınav sonuçlarını kolayca görüntüleyebilecekler. ÖSYM, sınav sonuç belgesi basmayacak ve adreslere posta yoluyla göndermeyecek. Sadece dijital platformdan erişim sağlanacak olan sonuçlar, adayların doğru ve yanlış cevaplarına dair bilgilere de yer verecek.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2024 KPSS tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Herhangi bir gelişme olduğunda bunu haberlerimizde duyuracağız. KPSS tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra netlik kazanacaktır.

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