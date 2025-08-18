AÖL EK SINAV TAKVİMİ 2025 | Açık Öğretim Lisesi 4. dönem ek e-sınav ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?

(Takvim Foto Arşiv) Duyuruda adı olmayan öğrenciler:

MSÜ veya YÖS sınav sonuçları ile bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan ancak mezuniyetini tamamlamayan öğrenciler, 17 Ağustos 2025 mesai bitimine kadar belgelerini en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne teslim etmeli. Belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından Açık Öğretim Lisesi tarafından değerlendirme yapılacak ve ek sınav katılım ekranı açılacak. Bu öğrenciler de 18 Ağustos'a kadar ücretlerini yatırıp ders seçimini yapabilecek.

Ek Sınav Ders Seçimi Ek sınav için kayıt yaptıran öğrenciler, 18 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar maksimum 12 derse kadar ders seçim işlemlerini tamamlayabilecek. Bu adım, sınav planlamasında büyük önem taşıyor.

e-Sınav Randevusu Nasıl Alınır? Ek sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler, 19-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında aşağıdaki adımları takip ederek e-sınav randevularını oluşturabilir: AÖL Resmi Öğrenci Girişi sayfasına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapmak, Alternatif olarak e-devlet şifresi ile giriş yapmak, İstanbul ilinde kayıtlı öğrenciler, yalnızca İstanbul içi ve diğer illerden randevu alabilecek. İstanbul dışındaki öğrenciler ise İstanbul hariç illerden seçim yapabilecek.