AÖL EK SINAV TAKVİMİ 2025 | Açık Öğretim Lisesi 4. dönem ek e-sınav ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 4. dönem ek sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ek sınav e-Sınav yöntemiyle 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi :18 Ağustos 2025 , 10:21
İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 4. dönem ek sınavı kayıt işlemleri bugün sona eriyor. 11 Ağustos itibarıyla başlayan kayıt süreci, öğrenciler için kritik bir dönemeç oluşturuyor. Peki, AÖL 4. dönem ek sınavı ne zaman yapılacak ve kimler katılabilecek? İşte merak edilen tüm detaylar.

AÖL Ek Sınav Tarihleri Açıklandı

MEB tarafından yapılan duyuruya göre, 4. dönem ek sınavı 23 Ağustos - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrencilerin e-sınav randevularını önceden alması gerekiyor.

Kimler Ek Sınava Katılabilir?

Ek sınav hakkı, üniversiteye yerleşme hakkı kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olamamış öğrencilere tanınıyor.

Duyuruda ismi yer alan öğrenciler:
11-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında ek sınav katılım ücretini yatırarak ders seçimini tamamlamış öğrenciler, 19-21 Ağustos tarihleri arasında e-sınav randevusu alabilecek.

Duyuruda adı olmayan öğrenciler:
MSÜ veya YÖS sınav sonuçları ile bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan ancak mezuniyetini tamamlamayan öğrenciler, 17 Ağustos 2025 mesai bitimine kadar belgelerini en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne teslim etmeli. Belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından Açık Öğretim Lisesi tarafından değerlendirme yapılacak ve ek sınav katılım ekranı açılacak. Bu öğrenciler de 18 Ağustos'a kadar ücretlerini yatırıp ders seçimini yapabilecek.

Ek Sınav Ders Seçimi

Ek sınav için kayıt yaptıran öğrenciler, 18 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar maksimum 12 derse kadar ders seçim işlemlerini tamamlayabilecek. Bu adım, sınav planlamasında büyük önem taşıyor.

e-Sınav Randevusu Nasıl Alınır?

Ek sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler, 19-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında aşağıdaki adımları takip ederek e-sınav randevularını oluşturabilir:

AÖL Resmi Öğrenci Girişi sayfasına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapmak,

Alternatif olarak e-devlet şifresi ile giriş yapmak,

İstanbul ilinde kayıtlı öğrenciler, yalnızca İstanbul içi ve diğer illerden randevu alabilecek. İstanbul dışındaki öğrenciler ise İstanbul hariç illerden seçim yapabilecek.

