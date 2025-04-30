Okullar erken mi kapanacak? Bakan Tekin son noktayı koydu! "Zaten bayram sonrası.."

MEB (AA)

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaz tatilinin kurban bayramı ile birleşerek öne çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtladı. 30 Nisan'da katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Bakan Tekin, şunları söyledi:

Bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok.