ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ || YÖKDİL sınavı geç başvuruları hangi tarihte? YÖKDİL ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

YÖKDİL sınavı ertelelendi mi, ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. YÖKDİL sınavı ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 12 Mart tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Peki, YÖKDİL ertelendi mi? YÖKDİL ne zaman? İşte detaylar...