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    • Eğitim
    • 23.02.2023 08:59
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    • 23.02.2023 08:59
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    ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ || YÖKDİL sınavı geç başvuruları hangi tarihte? YÖKDİL ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 12 Mart tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Başvuruların sona erdiği sınav ile ilgili geç başvuru tarihleri ve sınavın yapılacağı tarih güncellendi.

    takvim.com.tr
    YÖKDİL ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    YÖKDİL sınavı ertelelendi mi, ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. YÖKDİL sınavı ertelendi mi, hangi tarihte yapılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 12 Mart tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Peki, YÖKDİL ertelendi mi? YÖKDİL ne zaman? İşte detaylar...

    YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından 12 Mart'ta yapılacağı duyurulan YÖKDİL sınavı 26 Mart tarihine ertelendi. Geç başvuru tarihleri ise 24-27 Şubat olarak güncellendi.

    ALES SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

    2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

        SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

        Başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

        ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, katılacakları oturumları belirleyecek. Ardından ÖSYM e-Ödemeler veya anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücreti yatırılacak.
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        Haberler Eğitim ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ || YÖKDİL sınavı geç başvuruları hangi tarihte? YÖKDİL ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
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