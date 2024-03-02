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MSÜ sınav yerlerine nereden bakılır? 2024 MSÜ sınav yeri öğrenme ekranı sorgulama!

Türkiye genelinde askeri öğrenci adaylarının heyecanla beklediği 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için önemli bir adım atılacak. ÖSYM takvimi doğrultusunda planlanan sınav için giriş belgeleri yayımlanacak ve adaylar artık sınav yerlerini öğrenebilecekler. Peki, MSÜ hangi okulda gireceğim 2024? İşte MSÜ yer sorgulama ekranı..

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 21:40 Güncelleme 02 Mart 2024, 21:40
MSÜ sınav yerlerine nereden bakılır? 2024 MSÜ sınav yeri öğrenme ekranı sorgulama!

2024 MSÜ sınavına girecek adaylar için büyük gün geldi! ÖSYM tarafından 22 Şubat Perşembe günü MSÜ sınav giriş belgeleri yayınlandı. Bu belge ile birlikte adaylar sınava hangi okulda gireceklerini de öğrenmiş oldular. Sınav giriş belgesi, sınava giriş için gerekli olan en önemli belgelerden biridir. Sınava girebilmeniz için sınav giriş belgenizi ve fotoğraflı kimlik belgenizi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanınızda bulundurmanız zorunludur. MSÜ giriş belgesi inceleyen adaylar MSÜ sınav yeri nasıl öğrenilir sorguladı. Peki, MSÜ hangi okulda gireceğim 2024? İşte MSÜ yer sorgulama ekranı..

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

2024-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Sınavın Süresi ve Formatı
2024 MSÜ, toplam 165 dakika sürecek zorlu bir maraton. Adaylar, bu süre zarfında 120 soruyu cevaplamaya çalışacaklar. Sınav, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşacak. Her bir soru, adayların analitik düşünme, problem çözme ve bilgi birikimini ölçmeye yönelik hazırlanmış durumda.

Önemli Tarihler ve Hatırlatmalar
Sınav Tarihi: 3 Mart 2024, Pazar
Sınav Saati: 10:15
Sınav Süresi: 165 dakika


Sınav Giriş Belgeleri: Sınavdan bir hafta önce https://ais.osym.gov.tr adresinden erişilebilir olacak.

Adayların, sınav günü yanlarında sınav giriş belgelerinin yanı sıra fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi de bulundurmaları gerekmektedir. Sınav sabahı, adayların olası aksiliklere karşı sınav merkezine erken gitmeleri önerilir.

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