MSÜ sınav yerlerine nereden bakılır? 2024 MSÜ sınav yeri öğrenme ekranı sorgulama!

2024 MSÜ sınavına girecek adaylar için büyük gün geldi! ÖSYM tarafından 22 Şubat Perşembe günü MSÜ sınav giriş belgeleri yayınlandı. Bu belge ile birlikte adaylar sınava hangi okulda gireceklerini de öğrenmiş oldular. Sınav giriş belgesi, sınava giriş için gerekli olan en önemli belgelerden biridir. Sınava girebilmeniz için sınav giriş belgenizi ve fotoğraflı kimlik belgenizi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanınızda bulundurmanız zorunludur. MSÜ giriş belgesi inceleyen adaylar MSÜ sınav yeri nasıl öğrenilir sorguladı. Peki, MSÜ hangi okulda gireceğim 2024? İşte MSÜ yer sorgulama ekranı..