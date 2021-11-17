AÖF'ten son dakika açıklama! Değişti: Ara sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak? Vize sınavları nasıl yapılacak?

AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Yüz yüze yapılmasına karar verilen ara sınavlar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Binlerce öğrenci sınavlar için heyecanlı bekleyişini sürdürürken AÖF'ten son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada bir sınavın online gerçekleştirileceği duyuruldu. Kafaları karışan öğrenciler de Ara sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak? Vize sınavları nasıl yapılacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte AÖF'ün o açıklaması...
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27 Kasım'da başlayıp 28 Kasım'da sona erecek. Güz dönemi sonu sınavları da 8-9 Ocak'ta uygulanacak.
AÖF ARA SINAVLAR ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF vize sınavları yüz yüze yapılacak. Ancak bir dersin sınavlarının online yapılmasına karar verildi. Peki o ders hangisi?
AÖF'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA!
''Sevgili Öğrencimiz,
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav kapsamında aşağıda belirtilen İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı klasik sınavları 23-25 KASIM 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Konu ile ilgili sorunlarınız için AÖF Staj ve Uygulama Koordinatörlüğünün iolpmerkez@anadolu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Sınav girişinizi https://mergen.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci T.C. kimlik bilginiz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.''