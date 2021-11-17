AÖF'ten son dakika açıklama! Değişti: Ara sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak? Vize sınavları nasıl yapılacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

ÖNEMLİ NOT

Sisteme E-Devlet giriş yapamıyorum neden?

Mergen sistemine sadece "Anadolu Üniversitesi" butonundan giriş yapmanız gerekmektedir. E-Devlet bilgilerinizle farklı bir sisteme (canvas) giriş yaparsınız -ki burada dersinize ilişkin sınav gözükmeyecektir.

Mobil cihazlarla (cep telefonu, tablet, vb.) sisteme giriş yapabilir miyim?

Sisteme cep telefonu veya tablet gibi mobil cihazlarla giriş yapmak istediğinizde aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Sisteme e-devlet şifreniz ile giriş yapmayınız. Eposta yazan kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazarak devam etmeniz ve açılan sayfaya tekrar T.C. kimlik numarınızı ve öğrenci otomasyonu için kullandığınız giriş şifrenizi yazmanız yeterlidir.