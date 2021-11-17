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    • Eğitim
    • 17.11.2021 12:11
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    • 17.11.2021 12:11
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    AÖF'ten son dakika açıklama! Değişti: Ara sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak? Vize sınavları nasıl yapılacak?

    2021 yılında yüz yüze yapılacağı açıklanan AÖF 1. dönem vize sınavları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Anadolu Üniversitesi'nde açık öğretim okuyan binlerce öğrenci için ara sınav duyurusu yapıldı. Duyuruda bir sınavın online olacağı belirtildi. Öğrenciler de hangi sınavların online, hangi sınavların yüz yüze yapılacağını araştırmaya başladı. Peki; Ara sınavlar online mi olacak? Vize sınavları nasıl yapılacak? İşte AÖF'ten yapılan son dakika açıklamanın detayları...

    AÖF’ten son dakika açıklama!

    AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Yüz yüze yapılmasına karar verilen ara sınavlar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Binlerce öğrenci sınavlar için heyecanlı bekleyişini sürdürürken AÖF'ten son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada bir sınavın online gerçekleştirileceği duyuruldu. Kafaları karışan öğrenciler de Ara sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak? Vize sınavları nasıl yapılacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte AÖF'ün o açıklaması...

    AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

    AÖF güz dönemi ara sınavları 27 Kasım'da başlayıp 28 Kasım'da sona erecek. Güz dönemi sonu sınavları da 8-9 Ocak'ta uygulanacak.

    AÖF ARA SINAVLAR ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

    AÖF vize sınavları yüz yüze yapılacak. Ancak bir dersin sınavlarının online yapılmasına karar verildi. Peki o ders hangisi?

    AÖF'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA!

    ''Sevgili Öğrencimiz,

    2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav kapsamında aşağıda belirtilen İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı klasik sınavları 23-25 KASIM 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Konu ile ilgili sorunlarınız için AÖF Staj ve Uygulama Koordinatörlüğünün iolpmerkez@anadolu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Sınav girişinizi https://mergen.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci T.C. kimlik bilginiz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.''

        AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

        ÖNEMLİ NOT

        Sisteme E-Devlet giriş yapamıyorum neden?

        Mergen sistemine sadece "Anadolu Üniversitesi" butonundan giriş yapmanız gerekmektedir. E-Devlet bilgilerinizle farklı bir sisteme (canvas) giriş yaparsınız -ki burada dersinize ilişkin sınav gözükmeyecektir.

        Mobil cihazlarla (cep telefonu, tablet, vb.) sisteme giriş yapabilir miyim?

        Sisteme cep telefonu veya tablet gibi mobil cihazlarla giriş yapmak istediğinizde aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Sisteme e-devlet şifreniz ile giriş yapmayınız. Eposta yazan kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazarak devam etmeniz ve açılan sayfaya tekrar T.C. kimlik numarınızı ve öğrenci otomasyonu için kullandığınız giriş şifrenizi yazmanız yeterlidir.
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        Haberler Eğitim AÖF'ten son dakika açıklama! Değişti: Ara sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak? Vize sınavları nasıl yapılacak?
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