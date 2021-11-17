AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Sınav takvimi!

İstanbul Üniversitesi AUZEF 1. dönem ilk sınavları tamamlandı. Açık öğretim öğrenciler sınavların sona ermesiyle gözlerini sonuçlar ile ilgil gelecek açıklamaya çevirdi. Güz dönemi vize sınavları 13 ve 14 Kasım 2021 tarihleri aralığında tamamlandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler merakla AUZEF sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. AUZEF tarafından yapılan açıklamada final sınavlarının tarihleri de duyuruldu. İşte yoğun olarak araştırılan AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? sorularının yanıtları ve final tarihleri...