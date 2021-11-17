AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Sınav takvimi!

İstanbul Üniversitesi AUZEF 1. dönem ilk sınavları tamamlandı. Açık öğretim öğrenciler sınavların sona ermesiyle gözlerini sonuçlar ile ilgil gelecek açıklamaya çevirdi. Güz dönemi vize sınavları 13 ve 14 Kasım 2021 tarihleri aralığında tamamlandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler merakla AUZEF sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. AUZEF tarafından yapılan açıklamada final sınavlarının tarihleri de duyuruldu. İşte yoğun olarak araştırılan AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? sorularının yanıtları ve final tarihleri...
AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF tarafından konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
AUZEF ARA SINAV SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?
AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarına auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden ulaşabilecek.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAV TARİHLERİ!
AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.
TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.