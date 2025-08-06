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AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yürütülen 2025 Yaz Okulu kayıt süreci kısa süre önce tamamlandı. Kayıt işlemlerinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci şimdi gözünü sınav tarihine ve sınav giriş belgelerine çevirdi.

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Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025 , 07:06 Güncelleme Tarihi :06 Ağustos 2025 , 07:06
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl alınır?

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2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz ve Bahar Dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler yaz okuluna çevrildi. Yaz okuluna kayıt yaptıran binlerce öğrenci, sınavlara kısa bir süre kala sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Sınav yerlerinin belli olacağı bu belge, adayların sınava katılabilmesi için büyük önem taşıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF Yaz Okulu Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı mı?

Henüz AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri erişime açılmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi, sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, sınav giriş belgelerinin önümüzdeki günlerde öğrencilerin erişimine açılması öngörülüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü tek oturum şeklinde uygulanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Sınav giriş belgenizi almak için iki farklı yöntem bulunuyor:

1. e-Devlet Üzerinden Erişim

www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama çubuğuna "Anadolu Üniversitesi AÖF Öğrencileri Sınav Giriş Belgesi" yazın.

Açılan sayfadan sınav giriş belgenizi görüntüleyebilir ve çıktı alabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2. AÖF Öğrenci Otomasyonu Üzerinden

aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Ana sayfada yer alan sınav işlemleri menüsünden giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

Belgenin çıktısını almanız ve sınav günü yanınızda bulundurmanız zorunludur. Ayrıca, geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte sınav salonuna gitmeniz gerektiğini unutmayın.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır?

Yaz okulu sınav sonuçlarının, sınavdan yaklaşık 10-15 gün sonra açıklanması öngörülüyor. Anadolu Üniversitesi genellikle sonuçları hızlı bir şekilde sisteme yansıtıyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden notlarını görebilecek.

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