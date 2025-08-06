AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl alınır?

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AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Sınav giriş belgenizi almak için iki farklı yöntem bulunuyor:
1. e-Devlet Üzerinden Erişim
www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemine giriş yapın.
Arama çubuğuna "Anadolu Üniversitesi AÖF Öğrencileri Sınav Giriş Belgesi" yazın.
Açılan sayfadan sınav giriş belgenizi görüntüleyebilir ve çıktı alabilirsiniz.
(Takvim Foto Arşiv)
2. AÖF Öğrenci Otomasyonu Üzerinden
aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Ana sayfada yer alan sınav işlemleri menüsünden giriş belgenize ulaşabilirsiniz.
Belgenin çıktısını almanız ve sınav günü yanınızda bulundurmanız zorunludur. Ayrıca, geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte sınav salonuna gitmeniz gerektiğini unutmayın.
Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır?
Yaz okulu sınav sonuçlarının, sınavdan yaklaşık 10-15 gün sonra açıklanması öngörülüyor. Anadolu Üniversitesi genellikle sonuçları hızlı bir şekilde sisteme yansıtıyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden notlarını görebilecek.