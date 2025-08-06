AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl alınır?

2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz ve Bahar Dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler yaz okuluna çevrildi. Yaz okuluna kayıt yaptıran binlerce öğrenci, sınavlara kısa bir süre kala sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Sınav yerlerinin belli olacağı bu belge, adayların sınava katılabilmesi için büyük önem taşıyor.

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AÖF Yaz Okulu Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı mı?

Henüz AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri erişime açılmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi, sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, sınav giriş belgelerinin önümüzdeki günlerde öğrencilerin erişimine açılması öngörülüyor.