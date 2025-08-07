2025-TUS 2. Dönem Sınavı giriş belgesi sorgulama 2025: TUS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav ne zaman yapılacak?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık yolculuğundaki en önemli adımlardan biri olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için geri sayım başladı. 2025 yılı ikinci dönem sınavı için başvurular Temmuz ayında tamamlandı.

(Takvim Foto Arşiv) ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ 2025-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi; "17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar,sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni,7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. DİKKAT! 17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI" TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ