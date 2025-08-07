SON DAKİKA
2025-TUS 2. Dönem Sınavı giriş belgesi sorgulama 2025: TUS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav ne zaman yapılacak?

2025 yılı TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 2. dönem başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. Başvurularını eksiksiz olarak gerçekleştiren adaylar şimdi en çok sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte TUS sınav belgeleri sorgulama ekranı erişime açıldı.

Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025 , 14:13
Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık yolculuğundaki en önemli adımlardan biri olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için geri sayım başladı. 2025 yılı ikinci dönem sınavı için başvurular Temmuz ayında tamamlandı.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

2025-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi;

"17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar,sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni,7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TUS 2. Dönem Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, TUS 2. Dönem sınavı 17 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, her zaman olduğu gibi iki oturumdan oluşacak.

Temel Tıp Bilimleri Testi sabah oturumunda uygulanacak. Bu testte adaylara 100 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

Klinik Tıp Bilimleri Testi ise öğleden sonra yapılacak. Bu oturum da 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve yine 135 dakika sürecek.

