AÖF sınavları son dakika kararları! AÖF sınavları nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF sınavları son dakika kararları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı.
AÖF SINAV TAKVİMİ 2023
AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.
Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde, yaz okulu sınavları da 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları için giriş belgesi henüz yayınlanmadı.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖF sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama üniversiteden henüz yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.