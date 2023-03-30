AÖF sınavları son dakika kararları! AÖF sınavları nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları için giriş belgesi henüz yayınlanmadı.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama üniversiteden henüz yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.