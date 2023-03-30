Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 30.03.2023 17:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2023 17:28
    ABONE OL

    AÖF sınavları son dakika kararları! AÖF sınavları nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?

    Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mi, yüz yüze mi yapılacak merakla araştırılmaya başlandı. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın üniversitelerde sınavların çevrimiçi yapılacağını duyurmasının ardından gözler AÖF sınavlarına çevrildi. Peki AÖF sınavları nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? İşte son dakika gelişmeler...

    AÖF sınavları son dakika kararları!

    AÖF sınavları son dakika kararları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı.

    AÖF SINAV TAKVİMİ 2023

    AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.

    Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde, yaz okulu sınavları da 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları için giriş belgesi henüz yayınlanmadı.

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    AÖF sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama üniversiteden henüz yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

        YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR!

        Üniversitelerde yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları basın toplantısında açıkladı ve tarih verdi.

        DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK

        Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

        ARA SINAVLAR ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

        Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        MGK bugün toplandı
        Haberler Eğitim AÖF sınavları son dakika kararları! AÖF sınavları nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı yüz yüze mi?
            loading
            SON DAKİKA