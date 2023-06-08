AÖF sınavları iptal edilecek mi? Kopya skandalı! AÖF SINAV TAKVİMİ! AÖF sınavları yeniden mi yapılacak?

AÖF sınavlarının ardından ortaya çıkan kopya skandalı ortalığı karıştırdı. 3 köklü üniversiteye ait final sınavlarının soru ve cevapları parayla satışa çıktı. Peki, AÖF sınavları iptal mi? İşte detaylar...
AÖF SINAVLARI İPTAL Mİ?
AÖF sınvaının ardından binlercee öğrencinin kopya çektiği öğrenildi. Cevap anahtarları 300 bini aşkın öğrencinin bulunduğu Telegram gruplarından servis edildi. 150 lira ödeme yapan öğrenci sınavdan tam puan aldı.
150 TL KARŞILIĞINDA SORULARI VERDİLER
Paylaşımlarda bağış adı altında kişilerin 150 liralık para ödemesi yaptığı ve ödemeyi yapanların özel PDF gruplarına alındığı bildirildi. Gruplara alınan bu kişilere PDF'ler 150 lira karşılığında veriliyor.