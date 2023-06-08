AÖF sınavları iptal edilecek mi? Kopya skandalı! AÖF SINAV TAKVİMİ! AÖF sınavları yeniden mi yapılacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İNCELEME BAŞLATTI

Çoğunluğu Anadolu Üniversitesi öğrencileri olmak üzere Türkiye'deki 3 üniversitede bu şekilde kopya çekildiği iddia ediliyor. Anadolu Üniversitesi yönetimi konuyla ilgili inceleme başlatıldığını, kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin tüm sınavlarının iptal edileceğini açıkladı.Şimdiye dek 1001 öğrencinin kopya çektiğinin tespit edildiğini, mezun durumundaki öğrencilerin mezuniyetlerinin iptal edildiği belirtildi.. Cevap anahtarlarını paylaşanların tespiti için de yasal sürecin başlatıldığı açıklandı.