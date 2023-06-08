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    • Eğitim
    • 08.06.2023 09:18
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    • 08.06.2023 09:18
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    AÖF sınavları iptal edilecek mi? Kopya skandalı! AÖF SINAV TAKVİMİ! AÖF sınavları yeniden mi yapılacak?

    AÖF sınavları için ortaya çıkan iddialar ortalığı karıştırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AÖF sınavları iptal edilecek mi sorusu yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınavları sorularının Telegram gruplarında yayınlanan PDF'lerde sınavların cevap anahtarlarının yayınlandığının ortaya çıkmasıyla konu hakkında ayrıntılar merak edildi. Peki, AÖF sınavları iptal edilecek mi? AÖF sınavları yeniden mi yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖF sınavları iptal edilecek mi?

    AÖF sınavlarının ardından ortaya çıkan kopya skandalı ortalığı karıştırdı. 3 köklü üniversiteye ait final sınavlarının soru ve cevapları parayla satışa çıktı. Peki, AÖF sınavları iptal mi? İşte detaylar...

    AÖF SINAVLARI İPTAL Mİ?

    AÖF sınvaının ardından binlercee öğrencinin kopya çektiği öğrenildi. Cevap anahtarları 300 bini aşkın öğrencinin bulunduğu Telegram gruplarından servis edildi. 150 lira ödeme yapan öğrenci sınavdan tam puan aldı.

    150 TL KARŞILIĞINDA SORULARI VERDİLER

    Paylaşımlarda bağış adı altında kişilerin 150 liralık para ödemesi yaptığı ve ödemeyi yapanların özel PDF gruplarına alındığı bildirildi. Gruplara alınan bu kişilere PDF'ler 150 lira karşılığında veriliyor.

        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İNCELEME BAŞLATTI

        Çoğunluğu Anadolu Üniversitesi öğrencileri olmak üzere Türkiye'deki 3 üniversitede bu şekilde kopya çekildiği iddia ediliyor. Anadolu Üniversitesi yönetimi konuyla ilgili inceleme başlatıldığını, kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin tüm sınavlarının iptal edileceğini açıkladı.Şimdiye dek 1001 öğrencinin kopya çektiğinin tespit edildiğini, mezun durumundaki öğrencilerin mezuniyetlerinin iptal edildiği belirtildi.. Cevap anahtarlarını paylaşanların tespiti için de yasal sürecin başlatıldığı açıklandı.
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        Haberler Eğitim AÖF sınavları iptal edilecek mi? Kopya skandalı! AÖF SINAV TAKVİMİ! AÖF sınavları yeniden mi yapılacak?
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