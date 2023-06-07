Karne sorgulama ekranı e-okul! MEB e-okul kapandı mı? VBS sistemi son durum! KARNELER NE ZAMAN, HANGİ GÜN DAĞITILACAK?

Karnelerin dağıtılmasına az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatilini bekliyor. Karneler Cuma günü öğrencilere teslim edilecek. Karneler dağıtılmadan önce karne sorgulama işlemleri yapmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki karneler ne zaman hangi gün dağıtılacak? MEB e-okul kapandı mı? İşte Karne sorgulama ekranı e-okul! VBS sistemi son durum!
KARNELER NE ZAMAN, HANGİ GÜN DAĞITILACAK?
Karneler 16 Haziran 2022 Cuma günü dağıtılacak. Cuma günü itibariyle öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlayacak. Okullarda 2023-24 eğitim öğretim dönemi ise 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?
Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e-Okul üzerinden öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. Sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.