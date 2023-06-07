Karne sorgulama ekranı e-okul! MEB e-okul kapandı mı? VBS sistemi son durum! KARNELER NE ZAMAN, HANGİ GÜN DAĞITILACAK?

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.