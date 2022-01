AÖF sınav yerleri belli oldu! Açıköğretim sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 AÖF final sınavı ne zaman?

AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler güz dönemi final sınavı için hazırlıkarını sürdürürken bir yandan da sınava girecekleri yerleri merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav yerleri belli oldu. Peki, AÖF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 AÖF final sınavı ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş yerleri AÖF'ün www.anadolu.edu.tr/acıköğretim adresinden erişime açıldı. Adaylar sistemi açtıktan sonra "Öğrenci Girişi" bağlantısı üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek. Ekrana gelen sınav giriş belgesinin sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF SINAV YERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER DİKKAT! AÖF'TEN UYARI

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.

Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.

SINAVA GİRERKEN YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır.

Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir.

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz.

84 – 100__AA__4,00 (GEÇTİ)

77 – 83___AB__3,70 (GEÇTİ)

71 – 76___BA__3,30 (GEÇTİ)

66 – 70___BB__3,00 (GEÇTİ)

61 – 65___BC__2,70 (GEÇTİ)

56 – 60___CB__2,30 (GEÇTİ)

50 – 55___CC__2,00 (GEÇTİ)

46 – 49___CD__1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45___DC__1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39___DD__1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32____FF__0,00 (KALDI)

AÖF KAYIT YENİLEME DERS EKLE SİL

Açıköğretim, İktisat, İşletme İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi - 22 Şubat 2019 Cuma

Açıköğretim, İktisat, İşletme Mazeretli Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma

GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ

1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)

Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0′ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. "Akademik Yetersizlik Uyarısı" alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO'nın en az 2.00 olması gerekir.