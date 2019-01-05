VGM burs sonuçları açıklandı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen bursların sonuçları merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde ortaöğrenim başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardınan yükseköğrenim sonuçları merak uyandırmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Peki, VGM burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

VGM BURS SONUÇLARI 2018

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yükseköğrenim burs sonuçları tamamlanmış olup 5 Ocak'tan itibaren 15 Şubat'a kadar sorgulanabilecek.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için;

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.