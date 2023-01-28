AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bütünleme tarihi!

AÖF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF sonuçları, açıklandığı zaman ister e-Devlet ile Giriş, isterseniz Anadolu Üniversitesi Hesabı ile Giriş ile numaranız ve şifreniz ile sınav başarı puanlarınıza erişim sağlayabilirsiniz.

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