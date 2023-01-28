AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bütünleme tarihi!

AÖF final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlendi. Sınavlara katılan öğrenciler sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı ve ütünleme tarihi!
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Final sınavı soru ve cevap anahtarı sınavın ardından açıklandı.
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Öte yandan geçtiğimiz yıllar göz önüne alındığında sonuçların sınavın ardından 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının da Şubat ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Gelişmeler oldukta Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
AÖF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF sonuçları, açıklandığı zaman ister e-Devlet ile Giriş, isterseniz Anadolu Üniversitesi Hesabı ile Giriş ile numaranız ve şifreniz ile sınav başarı puanlarınıza erişim sağlayabilirsiniz.
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