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Kasım ayı Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS burs ödeme TAKVİMİ 2023! PTT Bursluluk parası sorgulama ekranı!

Kasım ayı bursluluk parası ne zaman yatacak merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Burs almaya hak kazanan toplamda 100 bin öğrenci şimdi Kasım ayı burluluk paralarının yatacağı tarihi araştırıyor. İşte PTT Bursluluk parası sorgulama hakkında bilgiler...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 13:57 Güncelleme 02 Kasım 2023, 13:57
Kasım ayı Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS burs ödeme TAKVİMİ 2023! PTT Bursluluk parası sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na katılan adaylar sonuçlarına geçtiğimiz günlerde erişti. Sonuçlara göre burs almaya hak kazananlar her ay 863 TL alacak. Peki Kasım ayı Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte İOKBS burs ödeme TAKVİMİ 2023! PTT Bursluluk parası sorgulama...

KASIM AYI BURSLULUK PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenmeye başlandı.

Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.

PTT BURSLULUK PARASI NASIL SORGULANIR?

Bursluluk parasını sorgulamak isteyen öğrenciler, PTT A.Ş İnternet sitesi üzerinden sorgulama yapabilir.

Ptt.gov.tr adresine giriş yapan kullanıcılar ana sayfada sağ alt kısımda bulunan " Canlı Destek" bölümünden ödeme sorgulama yapabilir.

Ayrıca sorgulama işlemi yapmak isteyen 15 yaşından küçükler ise velilerinin üzerinde bulunduğundan e-Devlet sorgulamalarını velileri aracılığıyla yapabilir.

"1.e-Devlete giriş yapılır.

2. Ana ekranda bulunan ekrana PTT/ PTT Ödeme/PTT Ödeme sorgulama kelimelerinden biri yazıldığında aşağıda çıkan "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama" seçeneğine tıklanır.

3. Ödemenin bulunması durumunda gelinen ekranda ödeme görülecektir."

100 BİN ÖĞRENCİYE BURS ÖDEMESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.

Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.

Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

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