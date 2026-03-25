AÖF sınav giriş yerleri açıklandı: AÖF vize sınav giriş belgesi sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026 bahar dönemi vize sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini artık sistem üzerinden öğrenebiliyor.

Sınav giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi ve e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

AÖF GİRİŞ BELGELERİ YAYINDA

Sınav giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ve e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulanabiliyor. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak "Sınav İşlemleri" bölümünden belgelerine ulaşabiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Vize sınavları 4-5 Nisan 2026, final sınavları 9-10 Mayıs 2026 ve yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.

SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

AÖF sınavlarına katılacak öğrencilerin yanlarında mutlaka fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport)bulundurması gerekiyor.

2026 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ NASIL?

Açıklanan akademik takvime göre sınav tarihleri şöyle:

  • Vize (Ara Sınav): 04 - 05 Nisan 2026
  • Final (Dönem Sonu Sınavı): 09 - 10 Mayıs 2026
  • Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

Sınavlar her gün iki oturum halinde uygulanacak:

  • Sabah: 09.30
  • Öğleden sonra: 14.00

AÖF öğrencilerinin sınav öncesinde giriş belgelerini kontrol etmeleri ve belirtilen saatten önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları önem taşıyor.

