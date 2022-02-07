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    • Eğitim
    • 07.02.2022 11:42
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    • 07.02.2022 11:42
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    AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ders seçme nereden yapılır?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemi hakkında bilgiler çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 7-18 Şubat tarihleri arasında yapılacağı duyurulan işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağı merak konusu oluyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ders seçme nereden yapılır? İşte detaylar...

    AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri hakkında yapılan araştırmalar artışa geçiyor. Detayları öğrenmek isteyen binlerce kişi konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ders seçme nereden yapılır? İşte merak edilenler...

    AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 7-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

    Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

    BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

    Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

        HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?

        A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

        CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

        FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

        Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

        AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.

        Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
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        Haberler Eğitim AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ders seçme nereden yapılır?
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