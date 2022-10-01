AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt nasıl yapılır? Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri araştırılıyor. 2022-2023 AÖF akademik takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Bu noktada kayıt yenileme ve ilk kayıt nereden, nasıl yapılır merak ediliyor. Peki Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt nasıl yapılır? İşte 2022-2023 AÖF sınav tarihleri ve diğer detaylar!