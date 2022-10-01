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    • Eğitim
    • 01.10.2022 11:13
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    • 01.10.2022 11:13
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    AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt nasıl yapılır? Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖF sınav tarihleri

    Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler için AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt tarihleri haberimizde! Öğrenciler internet arama motorlarında 'Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt nasıl yapılır? ' sorularına yanıt arıyor. İşte Anadolu Üniversitesi 2022-2023 AÖF sınav tarihleri ve diğer merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt tarihleri araştırılıyor. 2022-2023 AÖF akademik takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Bu noktada kayıt yenileme ve ilk kayıt nereden, nasıl yapılır merak ediliyor. Peki Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt nasıl yapılır? İşte 2022-2023 AÖF sınav tarihleri ve diğer detaylar!

    AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3-17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

    Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

    Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

        AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2022-2023?

        Güz Dönemi Ara Sınavı 10-11 Aralık 2022
        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı21- 22 Ocak 2023

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023
        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023
        Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023
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        Haberler Eğitim AÖF kayıt yenileme, ilk kayıt nasıl yapılır? Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖF sınav tarihleri
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